雙線策略鞏固市佔率！韓媒：三星決定不提高Galaxy S26系列新機定價

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-02 04:30

面對全球智慧手機零件成本普遍上漲 10%-15% 的壓力，韓媒最新報導稱三星電子將維持 Galaxy S26 系列及新一代折疊螢幕手機的售價，透過「保出貨換市佔」的雙線策略平衡利潤與市場。

一切為了維持市佔！韓媒：三星電子決定不提高Galaxy S26新機系列售價（圖：Shutterstock）

南韓《每日經濟》周四 (1 日) 報導，三星這項決策打破市場預期，在產業普遍漲價的背景下凸顯差異化路徑。

成本壓力主要來自三個方面：行動 DRAM 價格去年漲幅達兩位數，單季跳漲約 15%；核心行動 AP 處理器價格上漲 9%；相機模組增加 3%。Counterpoint Research 警告，若直接漲價，可能導致高端需求外流。

報導指出，三星選擇透過調整配置組合優化成本結構，例如 S26 基本款強化電池至 4300mAh，Plus 版升級 3 倍變焦 HDR，Ultra 版引入防窺隱私顯示技術，折疊屏 Fold 8 則主攻減重與電池擴容。

此舉亦受競爭產品策略影響。三星 DX 事業部透露，Ultra 機型料將延續高通驍龍處理器，基本款與 Plus 版可能混用驍龍與自研 Exynos 晶片以控製成本。

值得注意的是，三星將對中低端 Galaxy A 系列小幅漲價平衡收益，如 A57 5G 定價 499 美元、A36 5G 售 389 美元。

業界人士分析指出，三星透過高階穩價守住基本盤，中階漲價彌補利潤的策略，既規避消費者價格敏感風險，又緩解供應鏈壓力。