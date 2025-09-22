3744美元成黃金「天花板」？ 技術分析師揭密關鍵支撐價位

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-22 06:00

近期國際金市可謂跌宕起伏，牽動著無數投資者的心。在聯準會 (Fed) 宣布降息後，金價走勢出人意料，先是連創歷史新高，降息後卻大幅下跌。紐約 COMEX 黃金主力合約中一度衝高至每盎司 3744 美元，創下歷史新高，但隨後形勢急轉直下，大幅回檔至 3678 美元，但上周五 (19 日) 反彈 0.7% 至 3705.8 美元。

（圖：Shutterstock）

中國黃金資深分析師、匠鑫學院院長許亞鑫分析指出，Fed 降息後金價不漲反跌主要有兩大原因。一方面，在 Fed 宣布降息 1 碼之前，市場已經完全消化了這個預期，當政策真正落實後，便出現了經典的「買預期、賣事實」走勢。

光大期貨分析師趙復初指出，今年以來市場多次交易「9 月開始年內降息 2 次」的預期，上月底紐約期金價格從 3350 美元攀漲至 3744 美元，這顯示降息已被市場過度交易。此外，在 Fed 開會前，美國非農就業數據大幅走弱，引發市場對年內降息次數和幅度的較高預期，市場甚至一度存在降息 2 碼預期，但本次會議僅降息 1 碼，部分市場預期落空，金價一度出現斷崖式下跌。

西安交大客座教授景川認為，鮑爾的發言偏鷹，淡化連續降息必要性，上調通膨與 GDP 預測，直言「沒有廣泛支持 2 碼」，一直想守住 Fed 獨立性底線。

在此次 Fed 利率會議中，19 位與會者中有 7 位認為今年不用再降息，2 位認為只要再降一次，這種分歧顯示未來 Fed 在降息決策上恐面臨諸多挑戰。

業內人士認為，這次降息主要是為了回應市場對美國非農業就業數據走弱的擔憂，但當前美國經濟狀況與去年不同。雖然非農業數據走弱，但今年失業率成長相對較慢，薪資與工時數據保持良好增速，且美國通膨仍有一定韌性，核心 PCE 通膨率高於 2% 的目標，7 月跟 8 月零售數據顯示消費仍有韌性，經濟尚未到需要大幅降息刺激的地步。

Fed 下一次貨幣政策會議將於 10 月 28 日召開，12 月還將舉行一次會議。市場預期與點陣圖顯示，下次降息料將發生在 10 月會議上，今年內預計還有兩次降息，每次降息 1 碼，這對金價仍是利多消息。

但目前市場對 10 月降息 1 碼有較高預期，若降息前經濟數據延續當前態勢，市場可能不會有大幅波動，若經濟狀況進一步惡化，避險需求可能支撐金價攀升，若經濟狀況改善且通膨大幅攀升，年內剩餘降息次數可能回調，金價可能大跌。