英澳加葡宣布承認巴勒斯坦國 以色列總理召開緊急會議

針對英國、澳洲、加拿大、葡萄牙等國宣布承認巴勒斯坦國，以色列總理尼坦雅胡周日（21 日）晚召開緊急會議，討論應對方案，並探討如何阻止由此引發的政治動蕩。

以色列總理尼坦雅胡。（圖：Shutterstock）

據以色列第 12 頻道電視台報導，為了避免政治壓力，會議以有限形式舉行，內閣兩名極右翼政治人士——財長斯莫特裡赫和國家安全部長本 - 格維爾均未受邀參會。

本 - 格維爾曾稱，以色列應立即採取反制措施，立即在約旦河西岸建立主權，並徹底摧毀「巴勒斯坦恐怖主義政權」。他打算向以色列內閣會議提交一份「關於建立主權」的提案。

尼坦雅胡稍早前發表聲明，重申「絕不會有巴勒斯坦國」，並稱「對於試圖在我們土地核心地帶建立『恐怖主義國家』的最新企圖，我將在從美國回國後作出回應。」

尼坦雅胡將於本周前往紐約，出席聯大一般性辯論等活動，他預計將前往白宮，拜會美國總統川普。

自 2023 年 10 月 7 日以哈戰爭爆發以來，以色列在加薩地帶的軍事行動，已造成超過 6 萬名巴勒斯坦人死亡，加薩地帶陷入嚴重人道主義危機。