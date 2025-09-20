川普、習近平通話提TikTok問題 中國商務部：尊重企業意願

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-09-20 18:55

據《新華社》報導，中國國家主席習近平周五（19 日）晚間同美國總統川普通話，就當前中美關係和共同關心的問題坦誠深入交換意見，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引，通話務實、積極、具建設性。

川普、習近平通話提TikTok問題，中國商務部說，尊重企業意願。（圖：新華網）

中國商務部新聞發言人周六就 TikTok 問題進展情況答記者問。有記者問：中美雙方在馬德里會談就 TikTok 問題達成基本框架共識。中美兩國元首周五也就 TikTok 問題交換意見。請問商務部能否進一步介紹相關進展情況？

中國商務部新聞發言人說，當地時間 9 月 14 日至 15 日，中美雙方在西班牙馬德里舉行會談，就以合作方式妥善解決 TikTok 相關問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成基本框架共識。9 月 19 日晚，中美兩國元首通話，就當前中美關係和共同關心的問題坦誠深入交換意見。

中國商務部新聞發言人表示，中方在 TikTok 問題上的立場清楚，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。

中國商務部新聞發言人稱，希望美方與中方相向而行，切實履行相應承諾，為 TikTok 等中國企業在美持續營運提供開放、公平、公正和非歧視營商環境，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

據《彭博》報導，川普周五晚間在白宮橢圓辦公室向記者表示，習近平已「批准 TikTok 交易」，但交易仍需正式簽署。他說，投資人準備敲定這筆交易。