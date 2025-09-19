search icon



台股自歷史高點拉回近300點 外資轉賣157億元 反手大買台泥14萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北


台股今 (19) 日創 25864 點歷史新高後拉回 286 點，終場下跌 190.99 點收 25578.37 點，外資有買轉賣，賣超 157 億元，賣超台積電 8573 張、提款近 109 億元；反手大買台泥 14 萬張，並加碼記憶體族群。

cover image of news article
台股殺尾盤跌190點外資轉賣157億元 反手大買台泥14萬張。(鉅亨網資料照)

外資賣超中信金 (2891-TW)3.14 萬張最多，另有永豐金 (2890-TW)1.9 萬張，ETF 則有元大台灣 (0050)2.71 萬張、國泰永續高股息 (00878)1.14 萬張。電子股除了台積電 (2330-TW)8573 張外、也賣超友達 (2409-TW)1.27 萬張。


外資也賣超台灣大 (3045-TW)7464 張、精成科 (6191-TW)6644 張、景碩 (3189-TW)6134 張等、矽統 (2363-TW)5635 張、台達電 (2308-TW) 及聯發科 (2454-TW)、至上 (8112-TW) 各逾 4300 張。

外資買超最多的台泥 (1101-TW)14.43 萬張，其餘多為電子股，包括記憶體的華邦電 (2344-TW) 近 4 萬張、旺宏 (2337-TW)2.63 萬張、南亞科 (2408-TW)2.01 萬張，以及晶圓代工的力積電 (6770-TW)3.71 萬張、聯電 (2303-TW)1.82 萬張。

此外，外資還買超 PCB 相關的欣興 (3037-TW)2.22 萬張、富喬 (1815-TW)9096 張，以及電子代工廠英業達 (2356-YW)1.32 萬張、鴻海 (2317-TW)9614 張，ETF 則以群益台灣精選高息 (00919)1.72 萬張較多。

台股外資台泥台積電

