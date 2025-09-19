台股自歷史高點拉回近300點 外資轉賣157億元 反手大買台泥14萬張
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (19) 日創 25864 點歷史新高後拉回 286 點，終場下跌 190.99 點收 25578.37 點，外資有買轉賣，賣超 157 億元，賣超台積電 8573 張、提款近 109 億元；反手大買台泥 14 萬張，並加碼記憶體族群。
外資賣超中信金 (2891-TW)3.14 萬張最多，另有永豐金 (2890-TW)1.9 萬張，ETF 則有元大台灣 (0050)2.71 萬張、國泰永續高股息 (00878)1.14 萬張。電子股除了台積電 (2330-TW)8573 張外、也賣超友達 (2409-TW)1.27 萬張。
外資也賣超台灣大 (3045-TW)7464 張、精成科 (6191-TW)6644 張、景碩 (3189-TW)6134 張等、矽統 (2363-TW)5635 張、台達電 (2308-TW) 及聯發科 (2454-TW)、至上 (8112-TW) 各逾 4300 張。
外資買超最多的台泥 (1101-TW)14.43 萬張，其餘多為電子股，包括記憶體的華邦電 (2344-TW) 近 4 萬張、旺宏 (2337-TW)2.63 萬張、南亞科 (2408-TW)2.01 萬張，以及晶圓代工的力積電 (6770-TW)3.71 萬張、聯電 (2303-TW)1.82 萬張。
此外，外資還買超 PCB 相關的欣興 (3037-TW)2.22 萬張、富喬 (1815-TW)9096 張，以及電子代工廠英業達 (2356-YW)1.32 萬張、鴻海 (2317-TW)9614 張，ETF 則以群益台灣精選高息 (00919)1.72 萬張較多。
