search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

傳川普暫停對台軍售4億美元 總統府：台美合作持續進行

鉅亨網記者黃皓宸 台北


據外媒報導，美國總統川普為了與中國國家主席習近平達成貿易協議，今 (2025) 年夏天暫停一項超過美金 4 億元 (約新台幣 120 億元) 的對台軍援。對此，總統府發言人郭雅慧今 (19) 日表示，包括國防在內，台灣與美國在各項安全議題上都有緊密合作，並持續進行中。

cover image of news article
賴清德總統前往南港展覽館參觀「台北國際航太暨國防工業展」。(圖:總統府提供）

郭雅慧表示，包括國防在內，台灣與美國在各項安全議題上都有緊密合作並持續進行中，感謝美方長久以來對台灣在強化國防能力上的支持，台美也將持續深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。


賴清德總統今 (19) 日下午則前往南港展覽館參觀「2025 台北國際航太暨國防工業展」，了解國防與航太科技最新發展趨勢及研發成果。

賴清德也分別參觀 Space Chiayi 亞洲無人機 AI 創新應用研發中心、TAIA 航太產業館、漢翔 (2634-TW)、國防產業館、邑錡 (7402-TW)、U.S.A Pavilion 等攤位聽取簡報及說明，並在美國在台協會 (AIT) 副處長梁凱雯陪同下參觀美國館攤位，國防館旁的美商洛克希德馬丁 (Lockheed Martin) 參展人員，也排隊迎接賴清德致意寒暄。

文章標籤

漢翔邑錡總統府川普國防

相關行情

台股首頁我要存股
邑錡149+2.76%
漢翔62-1.27%
美元/台幣30.220+0.38%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

中強短弱
漢翔

79.17%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
漢翔

79.17%

勝率

#高盈餘高毛利

中強短弱
邑錡

64.29%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty