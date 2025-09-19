傳川普暫停對台軍售4億美元 總統府：台美合作持續進行

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-19 20:09

據外媒報導，美國總統川普為了與中國國家主席習近平達成貿易協議，今 (2025) 年夏天暫停一項超過美金 4 億元 (約新台幣 120 億元) 的對台軍援。對此，總統府發言人郭雅慧今 (19) 日表示，包括國防在內，台灣與美國在各項安全議題上都有緊密合作，並持續進行中。

賴清德總統前往南港展覽館參觀「台北國際航太暨國防工業展」。(圖:總統府提供）

郭雅慧表示，包括國防在內，台灣與美國在各項安全議題上都有緊密合作並持續進行中，感謝美方長久以來對台灣在強化國防能力上的支持，台美也將持續深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。

賴清德總統今 (19) 日下午則前往南港展覽館參觀「2025 台北國際航太暨國防工業展」，了解國防與航太科技最新發展趨勢及研發成果。