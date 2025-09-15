漢翔攜手美國Shield AI 打造無人系統生態系

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-15 09:36

漢翔 (2634-TW) 今 (15) 日宣布，與美國國防科技公司 Shield AI 完成合作協議 (Teaming Agreement) 簽署，目標打造一個涵蓋上游到下游，從製造生產、組裝測試到維修保固的先進無人系統生態系。

漢翔攜手美國Shield AI打造無人系統生態系。(圖：漢翔提供)

漢翔表示，在維修、培訓和技術整合的合作架構下，未來有機會將其產品的系統元件進一步更換成台灣製造，提升國內自製率，並推動本土無人機產業快速成長。

Shield AI 創立於美國，主要從事先進無人飛行系統的研發與製造，在俄烏戰爭中協助烏軍取得戰果的 V-BAT 無人機即其知名產品之一，且 AI 軟體應用更是強項，例如 V-BAT 無人機能搭載其 Hivemind AI 軟體，提升抗電戰能力，並達成複雜的自主飛行任務。

漢翔說明，雙方的合作內容建立在 Shield AI 提供的一系列產品上，由漢翔負責在地維修，可有效節省裝備送回美國原廠的時間及運輸成本，而 Shield AI 負責培訓台灣本土的工程技術人員，將逐步在台灣建立起可被軍種信賴的技術能量，同時，整合雙方在軟體、硬體方面的技術優勢，共同打造高性能且具備價格競爭力的產品。