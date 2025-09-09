邑錡首度參與台北國際航太暨國防工業展 發表三款軍工相機新品

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-09 19:55

生產縮時攝影相機 Brinno 的邑錡 (7402-TW)，將於 9 月 18-20 日「2025 年台北國際航太暨國防工業展」中，首次發表三款軍工相機產品，並展出其與美國 Sionyx 星光級低照度全彩感光元件技術合作的最新成果

邑錡董事長陳世哲。(鉅亨網記者張欽發攝)

邑錡指出，本次將在展覽中隆重推出三款軍工相機，分別為 HawkEye 低照度數位式夜視鏡：專為夜間偵察設計，能在極低光 (0.001 lux) 環境下提供清晰的數位影像，大幅提升暗態環境能見度。而 Night Falcon 輕量化 FPV 第一視角相機，具備輕巧設計與第一人稱視角（FPV）功能，適用於無人機或地面載具，提供即時、精準的戰情資訊。

同時，邑錡展出 awny Owl 無人機三光相機與防震雲台，整合三種不同光譜感應器（可見光、熱顯像與雷射測距），搭配高階防震雲台，並整合 AI 邊緣運算，為無人機巡邏、偵察任務提供全方位影像解決方案。

邑錡指出，這三款新產品的開發，是邑錡與美國國防新創 Sionyx 星光級低照度全彩感光元件深度合作的結晶。邑錡充分發揮其在影像處理與軟硬體整合方面的核心技術優勢，成功將這項創新的數位感光技術應用於軍事裝備，不僅能捕捉肉眼難以辨識的微光細節，更能呈現豐富色彩，大幅優化夜間作戰與情資蒐集能力。且邑錡已獲得美方此關鍵零件出口授權，以及數位夜視鏡的台灣代理權，將可協助國內軍警單位彌補傳統光放管產品的缺口。