交長陳世凱視察機捷延伸中壢及桃鐵地下化 促如期完工通車

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-19 16:58

‌



桃園鐵路地下化及機場捷運延伸中壢站兩項重大軌道建設持續施工中，交通部長陳世凱為瞭解工程執行情形，今 (19) 日前往視察，並聽取鐵道局執行進度簡報，也勉鐵道局與桃捷工程局攜手合作，儘早完工通車營運，提供優質的大眾運輸服務。

交長視察機捷延伸中壢及桃鐵地下化促如期完工通車。(圖:鐵道局提供)

鐵道局指出，桃園鐵路地下化計畫臨時軌工程，及桃園、中路、中原、中壢及平鎮等 5 座車站段地下化工程等鐵道局積極施工中；另機捷延伸計畫中壢站 (A23) 地下結構工程亦接近施作完成。

‌



鐵道局長楊正君指出，桃鐵地下化計畫最具關鍵之 CJ17 標中壢車站路段地下化工程，與機捷延伸線地下隧道工區重疊及部分結構共構，大幅增加施工難度及考驗工序規劃，且中壢站位居台鐵旅運量前 5 名，施工中維持旅運與行車安全尤為管控重點。