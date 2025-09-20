〈電價調漲〉電價平均調幅0.71% 龔明鑫：已評估過 對物價影響微乎其微

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-20 11:26

‌



針對外界關切的電價調漲議題，經濟部長龔明鑫今（20）日表示，本次電價調整的總調幅僅約 0.71%，預估對整體消費者物價指數（CPI）的影響微乎其微。他強調，政府在做出決策前已進行完整評估，並將全球物價波動等因素納入考量，確保國內物價維持穩定。

電價平均調幅0.71% 龔明鑫：已評估過 對物價影響微乎其微。（鉅亨網資料照）

龔明鑫今 (20) 日陪同賴清德總統出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」開幕式，接受媒體聯訪，針對電價調漲議題回應。

‌



龔明鑫指出，雖然此次電價調漲影響約 1,400 萬用戶，但政府已將對民生用戶的衝擊降到最低。過去的電價調整，主要調漲對象多為產業用電，而民生用電與我國的發電成本相比，價格仍相對較低。本次調整後，民生電價的漲幅仍是最低的，主要目的是為了台電的財務結構提供適度的修復。

他進一步說明，電價的調漲幅度是經過精算評估的，按照主計總處的估算，即使電價調漲 10%，才會影響到物價指數 0.24%，而本次電價調整的幅度甚至不到 1 個百分點。因此，電價調漲對物價的影響幅度非常小，政府將持續密切關注。