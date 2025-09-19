鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-19 19:40

輝達 (NVDA-US) 今 (19) 日宣布，將在英國市場投資 20 億英鎊，以催化該國的 AI 新創生態系，並規模化發展下一代具全球影響力的 AI 企業，投資對象包括 Accel、Air Street Capital、Balderton Capital、Hoxton Ventures 和 Phoenix Court，期望透過注入新資金，加速英國 AI 生態系的發展。

輝達宣布斥20億英鎊 投資英國5家AI新創。(業者提供)

輝達表示，這筆資金將用於促進經濟成長、開發更多創新的 AI 技術、創造新公司與工作機會，並賦能英國在全球 AI 市場中的競爭力。

由於超級運算資源有限、倫敦以外的創投資金受限、能源成本上升，以及創投難以接觸到學術機構內許多兼具研究與創業身分的人才，英國 AI 公司的規模化一直充滿挑戰。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，現在正是 AI 時代，一場全新產業革命的宇宙大爆炸。英國正處於黃金比例時刻，世界級大學、大膽的新創公司、頂尖研究人員與最先進的超級運算資源在此交會。從未有過比現在更好的時機投資英國。AI 正在開啟新科學，並催生全新的產業。有了新資金與先進基礎設施，我們將加倍努力，賦能英國引領下一波 AI 創新浪潮。

輝達看好，這筆投資將讓倫敦、牛津、劍橋與曼徹斯特等英國主要經濟中心、AI 成長區與深度科技生態系更容易取得資金，此次投資結合世界級 AI 基礎設施，將賦能全英國的研究人員與開發者，推動 AI 新創企業的創立與成長。

英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 表示，輝達的投資是對英國今天與未來投下重大的信任票。透過支持英國的新創企業、賦能研究人員，並將資金與人才連結，這項合作將創造工作機會、催生新產業，並確保英國持續在全球 AI 領導的最前線。

輝達將致力與英國頂尖創業家與創投密切合作，尤其是在匯聚了世界知名學術 AI 實驗室的倫敦。同時，也將與總部設於英國的頂級基金合作，確保資金與運算資源能夠到達最具雄心的創業者與最具活力的地區，包括英國政府新宣布的 AI 成長區。