金仁寶集團推動坪林有機茶認養 守護翡翠水庫與生物多樣性
鉅亨網記者劉玟妤 台北
金仁寶集團旗下企業，包括仁寶 (2324-TW)、金寶 (2312-TW) 及康舒 (6282-TW) 推動「坪林有機茶認養」，支持有機農業以落實土壤改良、茶樹健康與生態保育。同時，安排「喝水護水庫」課程，展現農業與水資源永續共存的可能性。
金仁寶集團前往新北市坪林，舉辦「永續環境教育體驗」活動，融合在地茶產業文化與生態教育，透過採茶、製茶及專業導覽等多元體驗，感受環境永續性與生物多樣性的加值。
金仁寶集團推動的「坪林有機茶認養」計畫，除支持有機農業以落實土壤改良、茶樹健康與生態保育外，也可促進農民合作交流，展現企業對環境永續與地方農業共榮的承諾，此計劃也證實，有機栽種可兼顧環境保護及地方農業發展。
仁寶獨立董事沈文忠表示，坪林有機茶園守護大台北地區重要水源，更透過友善耕作孕育生態並支持在地農業的永續發展。仁寶長期參與相關計畫，並已訂定 2050 年淨零排放目標，持續推動節能減碳、導入再生能源並深化供應鏈合作。
康舒永續長陳國隆指出，淨源茶不僅守護了翡翠水庫的水源安全，也為野生動物及昆蟲營造友善棲地，讓自然與人類能透過友善農法共生共榮，也呼應自然相關財務揭露 (TNFD) 所強調的自然資本風險與機會，淨零不是唯一目標，守護生態才是根本。
金寶永續長游乃溥則提到，環境永續不只是管理碳排，而是理解自然與產業的依存關係。金寶將 ESG 內化為同仁價值，透過實地體驗讓環境意識成為文化並轉化為行動。
