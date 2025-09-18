孫正義再遇挫？軟銀與OpenAI合資企業 進度大落後
鉅亨網編輯林羿君
路透引述消息人士報導，軟銀計畫與 OpenAI 成立合資企業，為日本企業客戶提供人工智慧服務，但目前該計畫進度嚴重落後。
消息人士表示，該合資企業原定於今年夏天成立，但籌備工作的時間比預期要長，預計 11 月將公佈最新進展。
軟銀表示，準備工作正在進行中，但拒絕對細節發表評論。 OpenAI 則尚未回應。
軟銀執行長孫正義與 OpenAI 執行長奧特曼於今年 2 月宣布成立合資公司 SB OpenAI Japan。軟銀表示，該合資企業將由 OpenAI 和軟銀及其國內電信部門成立的一家公司共同擁有。
在 6 月的股東大會上，軟銀電信子公司執行長 Junichi Miyakawa 曾表示，目標是在 7 月底成立該合資公司。他當時說，該公司將提供哪些產品，還在討論中。
在經歷一系列失敗的科技投資後，孫正義曾有一段時間收斂投資，但現在他再次大舉出擊，為 OpenAI 和其他人工智慧相關新創公司提供資金。
軟銀的財務長後藤芳光上月表示，總值 5,000 億美元、用於在美國開發資料中心的「星際之門」（Stargate project），因與其他合作夥伴的冗長談判，以及在選址方面的決策延遲而遭到推遲。
