iPhone 17正式開售 橙色Pro Max 中國黃牛最高加價1,500元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-19 11:14

‌



9 月 19 日早上 7 點 45 分，距離 iPhone 17 系列正式開售還有 15 分鐘，蘋果 (AAPL-US) 北京三里屯 Apple 零售店門口照例排起長隊，現場約有 200 來人。

iPhone 17正式開售，橙色Pro Max中國黃牛最高加價人民幣1,500元。（圖：界面新聞）

這是 iPhone 掀起智慧手機市場大變革以來，果粉之間維繫已久的一種儀式。隊伍長短、到店時間，某種程度上也在印證新款 iPhone 的火爆程度。

‌



據《界面新聞》報導，排在隊伍第一位的顧客是一位 20 歲男生，自稱在前一天晚上 11 點到達，從河北唐山趕來。他自己預訂了一台銀色、256GB 的 iPhone 17 Pro Max，作為今年生日禮物。

第二位用戶在凌晨 5 點趕到，下單了一台橙色版本 iPhone 17 Pro Max，這是他連續第六年堅持在首銷日到店。

今天到店的多數消費者，下單的都是 iPhone 17 Pro 系列。問及換機原因，影像能力升級和最新發布的橙色，是最多人提到的吸引力。

黃牛加價行情也是每年新 iPhone 是否火熱的判斷維度。在北京三里屯，一些黃牛一如既往蹲守在蘋果零售店附近，開始接收其他顧客帶出的 iPhone 17 系列現貨。

多名黃牛表示，今年最搶手的是 Pro Max 型號，鮮少有人向他們預訂 Pro 機型。針對橙色 iPhone 17 Pro Max 的 512GB 和 1T 兩個不同儲存版本，黃牛分別加價人民幣 1,000 元和 1,500 元。

與此同時，多數黃牛表示 iPhone 17 不加價。

其中一名黃牛說道，今年 iPhone 17 Pro Max 前期貨比較足，後期加價幅度可能會調整。