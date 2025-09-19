全球企業市值大洗牌 除了科技股還能把錢投去哪？

鉅亨網新聞中心 2025-09-19 13:39

根據最新發布的 2025 年全球市值 Top50 公司榜單，全球資本市場的產業版圖正經歷顯著重塑。AI 晶片巨頭輝達（NVIDIA）以 4.06 兆美元市值登頂為首，科技公司佔據了絕對的主導地位，強勢宣告「資源驅動」時代正邁向「科技主導」時代。

在前十名公司中，科技巨頭囊括七席，包括微軟、蘋果、谷歌、亞馬遜、Meta 和特斯拉。加上亞洲的台積電、三星、騰訊、阿里等公司，科技企業在整個榜單中佔據近半江山，成為資本市場最核心的抱團族群。這清晰反映出，未來全球經濟的成長主要來自於 AI、雲端運算、半導體及網路平台等科技領域。

金融業仍是壓艙石

儘管科技公司表現耀眼，但其他產業的「壓艙石」作用依然不可或缺。金融業作為全球資本的血液循環，包括摩根大通、美國銀行以及中國工商銀行等，展現出其長期穩定的價值。

醫藥健康業則因全球人口老化趨勢與剛性健康需求而持續增長，禮來、強生等公司成為「慢牛」代表，其市值權重甚至超越了傳統能源業。

消費與奢侈品產業也藉由抗風險能力與財富效應，讓可口可樂、LVMH、茅台等品牌穩居榜單。傳統能源如沙烏地阿美、雪弗龍，以及製造業如豐田汽車等，雖成長趨緩，但仍憑藉現實剛需與堅實基礎，維持其在榜單中的重要地位。

值得關注的是，娛樂傳媒公司中僅有 Netflix 入榜，顯示文化內容在未來資本市場中的潛在突破口，預示著串流媒體、遊戲與社群的融合可能孕育出更多全球級巨頭。

多元格局下的資本地圖