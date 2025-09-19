【Joe’s華爾街脈動】聯準會確認降息，市場焦點轉向數據與地緣政治
Joe Lu
美股因應鴿派訊號，中國晶片新禁令與聯準會的數據依賴立場，創造複雜路徑
Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 18 日美東時間
摘要
- 市場正在消化一個鴿派但刻意模糊的聯準會，此舉雖推升了美股，卻也為全球資產帶來了新的不確定性。
- 降息的樂觀情緒拉抬了美國小型股與科技股。台灣市場則在高檔盤整，類股輪動持續。
- 在 FOMC 會議後，政府公債殖利率隨著溫和的拋售潮持續而微幅走高。
- 美國初請領失業金人數的急劇下降，顯示勞動市場深具韌性，這是聯準會未來政策決策的關鍵數據點。
- 中國擴大對特定輝達 (NVIDIA) 晶片的禁令，為科技供應鏈帶來了直接的逆風，這與英國重大的人工智慧 (AI) 新投資形成對比。
市場目前的主要驅動因素是聯準會已確認的降息，但其缺乏清晰的前瞻指引，(全文未完)
