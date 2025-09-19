search icon



【Joe’s華爾街脈動】聯準會確認降息，市場焦點轉向數據與地緣政治

Joe Lu


美股因應鴿派訊號，中國晶片新禁令與聯準會的數據依賴立場，創造複雜路徑

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】聯準會確認降息，市場焦點轉向數據與地緣政治 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 18 日美東時間


摘要
  • 市場正在消化一個鴿派但刻意模糊的聯準會，此舉雖推升了美股，卻也為全球資產帶來了新的不確定性。
  • 降息的樂觀情緒拉抬了美國小型股與科技股。台灣市場則在高檔盤整，類股輪動持續。
  • 在 FOMC 會議後，政府公債殖利率隨著溫和的拋售潮持續而微幅走高。
  • 美國初請領失業金人數的急劇下降，顯示勞動市場深具韌性，這是聯準會未來政策決策的關鍵數據點。
  • 中國擴大對特定輝達 (NVIDIA) 晶片的禁令，為科技供應鏈帶來了直接的逆風，這與英國重大的人工智慧 (AI) 新投資形成對比。

市場目前的主要驅動因素是聯準會已確認的降息，但其缺乏清晰的前瞻指引，(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe's 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

