代表白宮為聯準會降息背書？ 哈塞特讚一碼是個「謹慎決定」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-18 22:13

‌



據《CNBC》周四 (19 日) 報導，白宮國家經濟委員會主任哈塞特的發言暗示，聯準會降息一碼的決定獲得白宮認同，儘管新任聯準會理事米蘭（Stephen Miran）曾主張降息兩碼卻遭到否決。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，降息一碼是朝向大幅降息正確方向的良好第一步。(圖:Shutterstock)

在聯準會宣布降息後的隔天，哈塞特在接受《CNBC》訪問時指出，川普政府和新任聯準會理事米蘭一直推動更大幅度的降息。

‌



不過，哈塞特對委員會的決定並未提出批評。他指出：「重點是緩慢而穩定地朝目標前進，觀察數據變化，這就是謹慎的政策。我知道我的同事米蘭希望降息兩碼，但我認為一碼是相當廣泛的共識，這是朝向大幅降息正確方向邁出的良好第一步。」

川普屢批聯準會降息太慢

值得注意的是，美國總統川普，至今尚未對聯準會的決定發表評論。

過去川普曾對聯準會發動一連串批評，給主席鮑爾 (Jerome Powell) 取了「Too Late(太晚了)」的綽號，並呼籲快速且積極的降息。川普曾表示基準利率應該再降 3 個百分點，但這一立場並未反映在周三公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 未來政策預測中。

哈塞特提到第三季經濟成長強勁，趨勢超過 3%，這通常不會支持降息論調，特別是在通膨仍高於聯準會 2% 目標的情況下。

通膨仍存但房市陷困境

然而，川普表示需要降息來支持陷入困境的美國房市，並協助管理國家 37 兆美元債務的融資成本。

據傳哈塞特是川普明年替換鮑爾擔任聯準會主席的候選人之一。他表示，評估經濟變數，並決定漸進式降息是正確的舉措。