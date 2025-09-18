鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-18 16:54

iPhone傳在台建置折疊機測試產線，童子賢：證明台灣是風水寶地。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

童子賢指出，折疊機提供消費者更多選擇，但也存在一定挑戰，包括螢幕連接與觸控模組整合的機構問題。此外，雖然折疊機體積基本不變，不過折疊後會變厚，使得輕薄性不如一般手機，他並認為，可能因此使折疊機設計陷入兩難。

不過童子賢強調，消費者喜好不盡相同，有些人喜歡折疊機，有些人則偏好輕薄的手機，因此折疊機是提供消費者更多元的選擇。

至於蘋果 iPhone 折疊機可能在台灣建置測試產線一事，童子賢提到，自己對具體計劃不清楚，不過他認為，若能在台灣建立實驗產線，有助在量產前提升技術及良率問題。