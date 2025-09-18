iPhone傳在台建置折疊機測試產線 童子賢：證明台灣是風水寶地
鉅亨網記者劉玟妤 台北
根據外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 正與供應商討論，可能在台灣設置折疊機的測試產線。對此，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢表示，不便對個別產品與客戶進行評論，也不清楚相關計劃，但若真的在台灣建立測試產線，證明台灣是風水寶地。
童子賢指出，折疊機提供消費者更多選擇，但也存在一定挑戰，包括螢幕連接與觸控模組整合的機構問題。此外，雖然折疊機體積基本不變，不過折疊後會變厚，使得輕薄性不如一般手機，他並認為，可能因此使折疊機設計陷入兩難。
不過童子賢強調，消費者喜好不盡相同，有些人喜歡折疊機，有些人則偏好輕薄的手機，因此折疊機是提供消費者更多元的選擇。
至於蘋果 iPhone 折疊機可能在台灣建置測試產線一事，童子賢提到，自己對具體計劃不清楚，不過他認為，若能在台灣建立實驗產線，有助在量產前提升技術及良率問題。
童子賢進一步指出，先在台灣突破技術上的困難，並改善製造參數，未來至印度、越南、墨西哥等地量產，台灣的工作便具有附加價值，他認為在台灣設立實驗產線是不錯的選擇。
