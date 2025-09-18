鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-18 21:17

隨著數位科技快速發展，勒索軟體攻擊、社交工程詐騙及供應鏈資安事件頻傳，資安風險已成為企業經營一大挑戰。金管會提醒，企業除了建立軟硬體防護機制外，也可依自身業務特性與經營風險，投保資安保險以分散潛在損失，確保營運穩健與永續發展。近年半導體業規模不斷擴大，投保資安險比重躍升至第一，占全體產業約 37%。

勒索攻擊頻傳！資安險成企業護身符 半導體業投保市占居冠。(鉅亨網資料照)

金管會副局長蔡火炎表示，資安保險主要承保範圍包括「資料保護責任」、「專家費用」及「營業中斷損失」。其中，資料保護責任指企業因違反資料保護而需對第三方負賠償責任；專家費用則涵蓋企業聘請資安專業人員調查事件及確認系統安全的費用；營業中斷損失則為資安事件造成營運中斷所產生的合理必要額外成本。

根據統計，我國產險公司資安保險保費收入已由 2018 年之 8908 萬元逐年提升至 2024 年之 5.3 億元，2025 年上半年保費收入約 2.29 億元，亦高於去年同期的 2.19 億元，呈穩定成長趨勢。其中，占比最高的產業為半導體業 (約 8636 萬元)，占比為 37.65%，其次為金融保險業(約 4462 萬元) 及電腦及週邊設備業(約 2908 萬元)。

蔡火炎指出，觀察過去 3 年投保資安保險的產業變化，2022 至 2023 年排名前 2 名分別為電腦及週邊設備業與半導體業，而 2024 年半導體業已經躍升為第 1 名，今年金融保險業則升至第二名。原因在於半導體產業規模逐年擴大，一旦發生資安事件，潛在損失龐大；金融保險業則持續強化資安防護，投保需求穩定成長。

蔡火炎表示，許多大型企業會設立海外分公司，可與產險公司協商客製化，將保障範圍延伸至海外，中小企業則可選擇標準化商品，目前已有 16 家產險公司提供標準化資安保險，涵蓋資料保護責任、資訊系統不法行為及資訊安全綜合保險等，可滿足中小企業基礎需求。