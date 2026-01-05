鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-05 11:29

台灣經濟研究院今 (5) 日公布「2025 台灣最佳國際品牌價值」榜單，在全球經濟復甦緩慢、地緣政治風險持續、各大產業供應鏈波動的複雜環境下，2025 年台灣最佳國際品牌前 25 名總體價值達 151.49 億美元，年增 2.7%，不但創下連 6 年超越百億美元的成績，也是歷年最佳。

圖：台經院提供。

‌



台經院指出，在 AI 技術全面發展的背景下，品牌不僅追求技術創新，而是更注重將技術融入價值創造的過程，憑藉技術突破打造差異化的品牌體驗。

其中，在科技領域中，華碩 (2357-TW) 憑藉 AI 驅動策略，從雲端到邊緣的完整生態布局，成功將技術優勢轉化為穩定的品牌累積效益，再度蟬聯榜首。

而聯發科 (2454-TW) 完整布局從邊緣到雲端的 AI 與通訊技術，以 45% 的品牌價值成長登上今年漲幅之冠。

在新進榜品牌方面，致茂電子 (2360-TW) 以一致的品牌表達結合 AI 與先進測試布局，展現高度市場反應力；東元電機 (1504-TW) 則以能源整合服務為核心，推動品牌轉型，結合電氣化、智慧化和綠色能源布局，躍升為前 25 大品牌價值榜的新秀。

台灣最佳國際品牌價值調查由台灣經濟研究院推動，委託全球第一家獲得 ISO10668 認證的國際權威品牌價值調查機構 Interbrand 進行鑑價，採用曾協助美國商業週刊 (BusinessWeek) 進行「全球百大品牌價值調查」的同等品牌鑑價機制。

台經院認為，國內各領域品牌發展可歸納出六大關鍵議題。

其中，科技領域聚焦「AI 核心 ‧ 永續賦能」，例如，台達電 (2308-TW) 以「從電網到晶片」技術為基礎，持續以永續行動強化智慧綠色解決方案領導角色、元太 (8069-TW) 拓展電子紙的 AI 應用場景。

而電子消費領域強調「情境導向 ‧ 智慧延伸」，如技嘉 (2376-TW) 透過 INDUSTRY 平台深耕企業級應用市場、威剛 (3260-TW) 則以企業級 SSD 搶攻 ESG 驅動的政府採購需求。

金融服務領域則朝「智慧防護 ‧ 永續轉型」趨勢轉變，例如，國泰推動 AI 即時服務、中國信託導入 GPTATM 創新體驗、中租打造大型綠電交易平台等。