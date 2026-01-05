鉅亨網編輯林羿君 2026-01-05 13:06

野村證券近日發布 2026 年全球經濟展望報告，命名為《邁向成長》，展現了對全球經濟前景的樂觀態度。報告預測，在全球人工智慧（AI）驅動的投資熱潮，以及多國政府採行更具支持力度的貨幣與財政政策推動下，全球經濟將展現強勁增長動能。

野村全球宏觀研究主管蘇博文（Rob Subbaraman）指出，儘管全球經濟在 2025 年持續面對關稅、政策不確定性與政治分化等挑戰，但卻展現出超乎預期的韌性，這股積極動能將順勢延續至 2026 年，儘管各地區的成長格局將呈現不均衡的態勢。

蘇博文分析了全球經濟在 2025 年保持韌性的原因：首先，美國最終落實的關稅數字低於最初的宣布，且許多產品被排除在關稅範圍之外；其次，企業為規避高關稅而進行的貿易轉移，在一定程度上緩解了關稅壓力；第三，許多公司在關稅上調前進行了大量進口，並透過降低自身利潤率來吸收關稅成本，而非立即轉嫁給消費者。

然而，他提醒關稅的全面影響可能在 2026 年變得更加明顯，因為企業最終會將更高的關稅成本轉嫁出去，這也是野村預計美國通膨在未來幾季將保持相對黏性的關鍵因素之一。

美國經濟持續領先 留意 AI 消退風險

在已開發市場中，美國預計將保持成長領先地位，實現 2.4% 的 GDP 增長，這將是美國連續第四年高於趨勢成長率。野村已開發市場首席經濟學家大衛 · 賽夫指出，這主要歸功於整體通貨膨脹率下降（即使關稅持續存在），以及在 2025 年 7 月通過的「大而美法案」將對經濟產生正面刺激效果。

最重要的是，對 AI 基礎設施的投資將持續強勁，預計每年可為美國經濟貢獻 1% 至 1.5% 的額外增長。當前美國的 AI 投資熱潮方興未艾，五大科技巨頭——微軟、亞馬遜、Google、Meta、甲骨文——的資本支出總額預計將從 2025 年的超過 3,700 億美元，進一步增長至 2026 年的高於 4,700 億美元。

賽夫同時警示，目前 AI 對經濟的拉動主要來自基礎設施投資，若 AI 在提高生產力方面的回報不如預期，美國經濟仍存在 AI 熱潮消退的風險，但目前投資者的熱情依然高漲。

關於美國的通貨膨脹和貨幣政策，野村預計 2026 年通膨將保持相對黏性，多數時間更接近 3% 而非聯準會目標的 2%，直到第四季度才開始大幅下降。蘇博文警告，除了消費價格，還需警惕資產和大宗商品的通貨膨脹，因為 AI 繁榮可能會導致資產價格進一步強勁上漲。

此外，聯準會的獨立性將面臨重大考驗，特別是明年 1 月可能任命新的聯準會主席，川普總統尋求更大的行政權力，可能推動任命一位支持大幅降息的「鴿派」主席，這將使聯準會政策擁有更多發言權。

儘管現任主席鮑爾預計在他任期結束前不會再降息，但基於總統可能任命新主席的預期，野村預計聯準會將在 2026 年 6 月和 9 月再降息兩次，共計 50 個基點。賽夫指出，由於明年聯準會的降息步調可能與其他已開發國家的央行出現不一致，從而創造實際利差，這將對明年預計將輕微貶值的美元產生更大的實質影響。

AI 投資外溢效應浮現 亞洲經濟加速分化

亞洲地區將持續作為全球經濟成長的主要引擎，預計在 2026 年實現 3.6% 的經濟成長。野村預計，中國 GDP 成長率在 2026 年上半年可能降至年比 4.1%，但隨後在政策刺激和較低基數效應的支撐下，預計在下半年反彈至 4.5%。

野村亞洲首席經濟學家索納爾 · 瓦爾瑪表示，美國主導的 AI 投資需求將對亞洲產生積極溢出效應，尤其使韓國、馬來西亞和新加坡等科技出口國家表現強勁，因為半導體和電子產品不在加徵關稅的範圍內。

然而，非高科技領域的出口則受到關稅影響而放緩，特別是鋼鐵、鋁等產業。瓦爾瑪指出，關稅最終將改變貿易和投資流動的方向，供應鏈的轉移將繼續在東南亞和印度創造機會。蘇博文則強調了亞洲內部的巨大機會，他指出儲蓄過剩、人口老化的北亞（中日韓）與投資不足、人口年輕的東南亞和印度之間存在比較優勢，應鼓勵更多的投資從北亞流向東南亞和印度，並加強貿易一體化。

在南亞，印度雖然是 2025 年川普加徵關稅最高的國家之一，面臨高達 50% 的稅率（25% 基礎關稅加上 25% 因進口俄羅斯石油而徵收的懲罰性關稅），但預期 2026 年仍能維持 7% 的強勁增長。

瓦爾瑪表示，美國關稅對印度勞動密集型產品的出口確實產生了影響，但印度是一個內需驅動型經濟體，整體影響比預期要小。原因在於印度出口市場多元化的實現速度加快，加上政府推動了自 1991 年以來最大規模的勞動市場改革，並大幅下調了數百種商品和服務的限制以提振國內消費。

儘管印度與美國的貿易談判仍受制於農業分歧（美國希望印度進口更多基因改造作物和乳製品）和地緣政治因素，但隨著印度減少從俄羅斯進口石油，野村預計懲罰性關稅應會取消，最終印度與美國將達成貿易協定，使關稅下降至接近 20%。

全球 K 型經濟加劇 勞動市場愈走愈分岔

報告同時發出嚴正警示，由於經濟收入和財富的不平衡進一步加劇，全球經濟正呈現「K 型經濟」的特徵，AI 的發展將加速這一分化進程。AI 帶動的股市繁榮對投資於股票的富裕家庭產生積極財富效應，但貧窮家庭則被拋在後面。AI 還可能導致勞動市場混亂，對年輕人的就業構成挑戰。

面對「K 型經濟」的收入不平等和普遍增加的公共支出（國防、老齡化、氣候變遷），各國政府控制預算的難度將會增加，如果財政約束失敗，可能引發市場對通膨和金融抑制的擔憂。

蘇博文強調，政策制定者處理好 AI 帶來的社會後果將非常重要，他將當前情況與 20 世紀 80 年代和 90 年代的貿易自由化進行了比較，當時經濟學家忽視了被自由貿易「落下」的工人，最終引發了對自由貿易的強烈反彈。