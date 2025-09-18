鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-18 18:35

蘋果 iPhone 17 系列與 iPhone Air 將於明（19 日）正式開賣，這股新機潮不僅讓前代 iPhone 16 系列價格狂跌，連鎖通訊門市傑昇通信指出，為應對 iPhone 17 換機潮，安卓陣營包括三星 Galaxy S25 Ultra、OPPO Reno14 也祭出降價策略應對。

通訊行：iPhone 17來勢洶洶預約量年增26% 三星、OPPO紛紛降價應對。(圖：傑昇通信提供)

iPhone 17 新機即將於明日熱鬧上市。根據傑昇通信統計門市預約統計，截至 9/17，總預約量已超過去年同期約 26%，傑昇通信也透露，雖然首批 iPhone 17 系列及 iPhone Air 已陸續送達各銷售通路，但台灣首批到貨量確實低於去年，加上預約量火熱，預期在 9 月底前新機都可能有缺貨危機。

傑昇通信指出，目前在蘋果官網查看，就連預約量相對少的 iPhone Air 淺金色，最快也要 2 周內才能到貨，而熱門的 iPhone 17、17 Pro 則需 2 至 3 周，至於 17 Pro Max 仍需長達 30 天才能拿到，想第一時間拿到新機的果粉，恐怕得多點耐心。

傑昇通信觀察，iPhone 17 系列發表後，蘋果官方隨即將 iPhone 16 的價格調降 4 千元，反而讓想換機的消費者有更好的選擇。傑昇通信表示，不少消費者在比較新舊機規格後，發現 iPhone 16 系列在降價後性價比更高。

傑昇通信透過門市回收資料顯示，近期舊機換購的消費者多以 iPhone 6、6S、7、8 及 8 Plus 居多，這些用戶從早期 4.7 吋螢幕、16GB 儲存容量、A8 處理器，升級至 6.1 吋、A18 晶片的 iPhone 16（128GB）及大螢幕的 iPhone 16 Plus（256GB）。