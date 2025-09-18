華碩首屆AI Tech高峰會杜拜登場 引領全球數位轉型
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌華碩 (2357-TW) 首屆「AI Tech 高峰會」17 日於杜拜盛大揭幕，會中除發表全方位主權 AI 解決方案及專業服務，展現在 AI 驅動數位轉型的全球領導者地位，亦透過與 NVIDIA、AMD、Micron、Weka、Foxlink、Schneider Electric 與 DataDirect Networks 等產業先驅緊密合作，開啟主權 AI 討論空間，彰顯國家自主權於 AI 開發、部署和治理等領域的重要關鍵性。
華碩副總裁、開放平台事業群共同總經理朱培蘭表示，主權 AI 已從策略優勢演變為國家要務；憑藉深厚的研發實力，以及穩固的多方合作夥伴關係，華碩提供兼具安全、效能與合規性的 AI 基礎設施，將滿足未來各種嚴苛所需，並持續引領生態系，推動 AI 新革命。
華碩展出的整體基礎設施解決方案，涵蓋高效能運算、可擴充儲存、永續能源及新一代冷卻技術，不僅符合各地政策與最高安全標準，相關應用更已在全球七項國家級 AI 專案中成功落地，包括：台灣杉二號、創進一號。
華碩針對主權 AI 解決方案打造的專業服務，橫跨：策略基礎設計、無縫運算實作、進階效能調校、AI 平台開發和生命週期管理等五大核心，助力客戶實現數位主權；其中，效能調校方面，每項配置均經過 168 小時連續壓力測試，再加上多項先進的驗證協定，確保 GPU 架構穩定可靠。
此外，為超級運算用戶量身訂製的華碩基礎設施部署中心 (ASUS AIDC) 平台，更為產業奠下全新標竿，30 分鐘就能完成大規模 ASUS AI POD 自訂安裝，且每台設備皆搭載 NVIDIA GB200 NVL72 系統，極其出色的端對端效率，將大幅縮短產品上市時程，提升企業營運品質。
而與國家健康研究中心的合作，則運用內部開發的尖端 AI 平台，重新定義精準醫療，其相較傳統 CPU 架構，無論在基因組分析、分子模擬、AI 影像註解和語言處理等項目中，都有令人驚豔的突破及創新，共譜生命科學研究新篇章。
