iPhone17 9/19發售 果粉新機偏好兩極化 i16具價格吸引力買氣不減

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-15 17:43

iPhone 17 即將於 9/19 全台正式發售，全台最大連鎖通訊門市傑昇通信觀察，果粉對新機的偏好呈現明顯兩極化趨勢，儘管等待開放預約的果粉殷切期待，也有不少精打細算的消費者選擇趁此時入手舊機型。

iPhone17 9/19即將發售 手機業者：i16具價格吸引力買氣不減。(圖：傑昇通信提供)

傑昇通信發現，iPhone 16 系列平均降幅已達近二成，與新機價差明顯擴大。對於不追求最新機型的消費者而言，舊機不僅能立即取得現貨，還能享受顯著的價格優勢，形成省錢有感的購買體驗。

傑昇通信指出，iOS 系統更新也為舊機用戶帶來利多，iOS 26 正式版更新後，iPhone 16 全系列將支援明亮攝影風格功能，讓消費者無需換機即可體驗與新機相同的拍攝效果，降低了消費者升級新機的迫切性。