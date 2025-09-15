iPhone17 9/19發售 果粉新機偏好兩極化 i16具價格吸引力買氣不減
鉅亨網記者吳承諦 台北
iPhone 17 即將於 9/19 全台正式發售，全台最大連鎖通訊門市傑昇通信觀察，果粉對新機的偏好呈現明顯兩極化趨勢，儘管等待開放預約的果粉殷切期待，也有不少精打細算的消費者選擇趁此時入手舊機型。
傑昇通信發現，iPhone 16 系列平均降幅已達近二成，與新機價差明顯擴大。對於不追求最新機型的消費者而言，舊機不僅能立即取得現貨，還能享受顯著的價格優勢，形成省錢有感的購買體驗。
傑昇通信指出，iOS 系統更新也為舊機用戶帶來利多，iOS 26 正式版更新後，iPhone 16 全系列將支援明亮攝影風格功能，讓消費者無需換機即可體驗與新機相同的拍攝效果，降低了消費者升級新機的迫切性。
本次 iPhone 17 買氣強勁，台灣大 (3045-TW) 指出，12 日開放 iPhone 17 系列空機預購，iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 系列開放預購不到 5 分鐘即完售；智慧穿戴產品也同樣受果迷矚目，其中 Apple Watch S11 最受歡迎，站預購量 6 成。
