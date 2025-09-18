南僑陳飛龍：訂定10年發展方案 海外營收成長將提高到85%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-18 20:38

南僑 (1702-TW) 集團自結 2025 年 1-7 月稅後純益 1.85 億元，年減 72.67%，每股純益 0.75 元，南僑會長陳飛龍今 (18) 日指出，今年因各項不利因素造成獲利衰退，但在南僑成立以來，未曾出現過年度虧損，預計今年也不會出現。同時，南僑並擬訂 10 年的發展計畫，除開發中國大陸二、三線城市的消費力，同時，東南亞市場也是未來發展重點，在未來營收成長中，海外營收將由目前的 70% 提高到 85%。

南僑會長陳飛龍。(鉅亨網記者張欽發攝)

陳飛龍指出，以南僑的集團營運來看，目前台灣市場的占比爲 30%，海外爲 70%，看好東南亞的 11 國的互免關稅重大市場誘因，南僑海外營收將由目前的 70% 提高到 85%。

同時，對於目前泰國南僑生產基地仍將持續購入設備及建廠土地，南僑預計以每年產能增加 15% 的幅度進行擴張，也會成為行銷東南亞各國及歐美的中心生產基地。

南僑 2025 年自結 7 月稅後純益 1202 萬元，與上月相當，年減 74.41%，單月每股純益 0.05 元，但值得注意的是，南僑在上海轉投資的上海南僑食品 7 月出現達人民幣 797.57 萬元 (約新台幣 4128 萬元) 虧損，爲上海南僑食品 2021 年 5 月完成在上海 A 股 IPO 以來首度出現單月虧損。

在中國大陸市場的上海南僑食品營收不振，營收也呈現下滑走勢，上海南僑食品揭露的 6 月稅後淨利只有人民幣 69.86 萬元，月減 70.34%，年減幅高達 93.73%，而最新 7 月營運則呈現達人民幣 797.57 萬元的虧損，2021 年 5 月上海食品 A 股上市掛牌以來出現首度單月虧損。

南僑認為，中國市場將持續改善，南僑在中國大陸市場除持續鞏固一線的營運之外，並將開發中國大陸二、三線城市的消費力。預計將有利於推升營收，擺脫虧損。