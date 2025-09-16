鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-16 14:07

蘋果最新手機 iPhone 17 與 iPhone Air 於 9/10 正式發表，預計 9/19 正式開賣。隨著各大電信與經銷商陸續開放預約，傑昇通信也在日前宣布啟動「iPhone 17 五大好康」預約活動，自 9/12 晚間八點開放預約，短短三天累積的訂單數較去年同期驚人地成長達 75%，前三名機型依序為 iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 及 iPhone 17，容量皆以 256GB 較受青睞。

iPhone17台灣搶預購年成長75% 經銷商：Pro MAX要30天後才有貨。(圖：傑昇通信提供)

根據傑昇通信統計自 9/12 同步開放預約至今，才一個周末，就發現買氣更勝以往，來門市預約登記 iPhone 17 Pro 的果粉比例超過 5 成，且以銀色為主；再來則是 iPhone 17 Pro Max 的藏藍色，以及 iPhone 17 的薰衣草紫色，同樣都是以 256GB 容量最受歡迎。

另外，今年選擇持舊 iPhone 換新機的果粉比例也超過 4 成，顯示消費者對於舊換新方案的高接受度，使這波買氣更勝以往。

距離 9/19 開賣還有四天，傑昇通信觀察，蘋果官網的貨況開始緊張。除了 iPhone Air 大多數可以在開賣當天取貨，iPhone 17 及 iPhone 17 Pro 已需要等 2 至 3 周才能到貨，熱門的 iPhone 17 Pro Max 等待時間更是長達將近 30 天，顯見蘋果新機買氣依舊熱絡。

傑昇通信也從預約資訊中發現，這次新推出的 iPhone Air 預約量確實占少數，這或許與台灣 eSIM 環境尚未普及有關，預計開賣後的人氣表現恐處於低迷狀態。

比較特別的是，這次 iPhone 17 變相凍漲或降價的策略，本以為會讓果粉趨之若鶩，怎料上周開放預購前還有少量庫存的 iPhone 16 Pro 及 iPhone 16 Pro Max，已全數售罄；隨著第四季重點銷售檔期陸續到來，傑昇通信預期開賣後，人氣機型 iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 會面臨潛在缺貨危機。