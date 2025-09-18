鉅亨網新聞中心 2025-09-18 09:30

‌



中國國務院新聞辦公室周三（17 日）舉行記者會，中國人民銀行（央行）信貸市場司副司長楊虹表示，央行提出一系列金融支持政策，有效帶動擴大服務消費供給，支持更好滿足居民服務消費的需求。

中國央行提出一系列金融支持政策，滿足居民服務消費需求。（圖：Shutterstock）

據《央視》報導，為支持擴大高品質服務消費供給，今年 5 月，中國央行專門設立了人民幣（下同）5,000 億元服務消費與養老再貸款，引導金融機構加大對住宿餐飲、文體娛樂、教育、居民服務、旅遊等服務消費重點領域和養老產業的信貸投放。

‌



截至目前，金融機構申報服務消費與養老再貸款近 600 億元，涉及經營主體近 4,000 家、貸款 5,700 多筆。

今年上半年，科技創新和技術改造再貸款支持住宿餐飲、文體教育、旅遊領域等項目近 100 項，簽訂貸款合約約 119 億元。

在加大消費領域信貸投放方面，截至 7 月末，全國服務消費重點領域貸款餘額 2.79 兆元，較一年前增長 5.3%，比年初新增 1,642 億元，前 7 個月的新增貸款比去年全年新增貸款還要多 630 億元。

截至 7 月末，不含個人住宅貸款的全國住戶消費貸款餘額為 21.04 兆元，比年初新增 346 億元，年增 5.34%。