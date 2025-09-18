Fed 降息了！這檔中概股意外受惠？一文看懂會議懶人包(內文解釋)

鉅亨研報 2025-09-18 14:49

FOMC 會議如市場預期，以 11:1 的投票結果降息 1 碼，將聯邦資金利率下調至 4~4.25% 區間，且點陣圖顯示聯準會今年仍有 2 碼的降息空間，帶動美股跳高。但聯準會逐漸將關注焦點由通膨轉向就業市場下行風險後，近期經濟數據亦確立勞動市場放緩格局，皆已使市場充分反應聯準會降息 1 碼的預期；同時，聯準會主席鮑爾在會後記者會中發言保守，包括將本次降息形容為「風險管理型降息 (a risk-management cut)」，未能提振投資人對後續降息路徑的樂觀預期。

| FOMC 聲明及經濟預期

1. 聲明概述：

降息 25 個基點至 4.00%-4.25%。

2. 利率前景：

點陣圖預計今年將再降息兩次。 2025、2026、2027 年底聯邦基金利率預期中位數下調至 3.6%、3.4%、3.1%。

3. 就業市場：

未來兩年失業率預期中位數下調至 4.4% 及 4.3%。

4. 通膨前景：

通膨仍處於「略高」水準。 2026 年底 PCE 和核心 PCE 預期上調至 2.6%。

5. 小結整理：

FED 最新利率點陣圖顯示，2025 年底利率目標區間將落在 3.625%，較 6 月的 3.875% 下修，代表年底前還有 2 碼降息，全年總計 3 碼。分布上，1 名官員認為不應降息，6 人預測 9 月降息後維持不變，2 人預期再降 1 碼，9 人預期再降 2 碼，更有 1 名官員大膽預估全年將降息 6 碼。

值得注意的是，在投票結果上，本次決策以 11 票同意、1 票反對通過，唯一反對者是新任理事 Stephen Miran，主張就業市場惡化風險升高，應一次降息 2 碼以更快支撐經濟。

展望未來，在 Powell 尚未退休之際，因就業市場惡化，2025 年內共降息 3 碼的預期。而這次 2026 年及 2027 年年底，雖然目前僅預估只會分別年內各降息 1 碼，但 Powell 主席將在 5 月退休，未來新任 FED 主席預期仍偏鴿派，也會與川普立場一致，因此預期到 2026 年時降息碼數可望再從 1 碼擴大可能性仍高。

| 鮑威爾記者會懶人包

| 美股四大指數表現與焦點個股

漲 260.42 (+0.57%) 收 46018

標普 500：

跌 6.41 (-0.10%) 收 6600

跌 72.63 (-0.33%) 收 22141

跌 19.01 (-0.31%) 收 6060

LYFT：

消息指出自明年起，乘客將可透過 Lyft 應用程式呼叫 Alphabet 旗下 Waymo 的自駕計程車。

ROIV：

該製藥公司公布旗下 brepocitinibm 藥物的第三期臨床試驗獲得正面結果，此藥物用於治療特定免疫與發炎疾病。

NVDA：

中國網路監管機構禁止國內大型科技公司購買 Nvidia 的 AI 晶片，引發股價下跌，為今日道瓊成分股中跌幅最大者，成交額達 358.54 億美元。市場對 AI 題材漲多後評價過高有所調整，投資人觀望後續財報與訂單動能。對於 Nvidia 而言，這一措施幾乎剷除了曾經佔其 17% 收入的市場份額。