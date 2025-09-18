〈日股盤後〉美降息帶動科技股狂飆 日經指數首度收在45000以上
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
受到聯準會降息、科技股走強的激勵，日股週四 (18 日) 開高走高，開盤不久即再度突破 45000 點，日經 225 指數終場上漲 513.05 點或 1.15%，收 45303.43 點，為史上首度收在 4.5 萬點以上、刷新收盤紀錄。
東證股價指數上揚 13.04 點或 0.41%，收 3158.87 點。
半導體類股表現持續強勁，輝達供應商愛德萬測試 (Advantest) 強彈 4.95%，DISCO 飆漲 5.05%，東京威力科創大漲 4.97%。
市場焦點部分，被視為「女版安倍」的前經濟安保大臣高市早苗周四宣布，有意參選自民黨黨魁選舉，計劃周五舉行新聞發布會闡述自己的政策目標。市場分析師先前曾表示，高市早苗若成為石破茂繼承者，這對股市來說是利多，因爲她希望提高政府支出。
根據最新民調，泉進次郎和高市早苗被視為這次選舉的主要熱門人選。
高市的宣布恰逢日本央行宣布最新利率決策的前一天。市場普遍預期，日本央行將維持基準利率不變。
野村證券高級策略分析師 Takashi Ito 表示，隨著聯邦公開市場委員會會議結束，日本央行的政策會議預計將不會有什麼大事發生，投資者可能會更願意承擔風險。同時，透過降息來支持美國經濟將對日本企業盈利也將產生推動作用。
