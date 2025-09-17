日本自民黨公布總裁選舉日程安排 選戰即將打響

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-17 22:48

日本執政黨自由民主黨將於下月初舉行總裁選舉，總裁選舉管理委員會周三（17 日）公布選舉日程，安排候選人記者會、政策討論會和地方演說，選戰將於下周正式打響。

日本自民黨公布總裁選舉日程安排。（圖：Shutterstock）

日本首相、自民黨總裁石破茂 7 日宣布辭職後，自民黨宣布將於 9 月 22 日發布總裁選舉公告，10 月 4 日投計票。

自民黨總裁選舉管理委員會周三在黨總部召開會議，商定選舉日程安排。根據這一安排，該委員會將於 22 日 10 時起受理候選人報名，13 時起各候選人將依次發表政見演講。

本月 23 日上午，所有候選人將在自民黨總部舉行聯合記者會，下午出席自民黨青年局和女性局主辦的公開討論會。24 日，各候選人將參加日本記者俱樂部舉辦的討論會。

此外，候選人還將在東京、名古屋和大阪舉行地方演講會，並於 30 日參加網路政策討論會。

按日本媒體說法，現階段 5 人競爭格局已基本確定，分別為自民黨前幹事長茂木敏充、現任內閣官房長官林芳正、農林水產大臣小泉進次郎，以及曾任經濟安全保障擔當大臣的高市早苗和小林鷹之。