鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-18 06:00

今年前 7 月，中國家電出口情勢展現出令人意外的強勁動能。數據顯示，空調出口量成長 4.1%，冰箱成長 2%，洗衣機成長 5.3%，各類家電產品在國際市場上均呈不同程度的成長態勢。

西方制裁大棒、貿易壁壘砸不垮！中國家電靠什麼在全球市場殺出血路？（圖：Shutterstock）

今年上半年，中國對全球家電產品累計出口額達 687.8 億美元，年增 6.2%，其中義大利進口中國超過 17.4 億美元，年增 9.8%，這一系列數據顯示中國電力在全球市場的競爭力正不斷提升。

在全球消費電子領域頗具影響力的德國柏林國際消費電子展上，中國參展企業數量達 764 家，創下歷史新高，佔參展商總數的三分之一還多，但近年美國、歐洲在貿易上持續為中國設置障礙，建構貿易壁壘，不過未能對中國家電業產生實質影響。

回顧過去，2018 年後中國房市熱度消退，家電市場也隨之受到衝擊。一方面，家電消費整體大盤成長放緩，另一方面，新興品牌在垂直賽道，如以咖啡機為代表的小型家用電器領域，對傳統家電大廠構成衝擊。

傳統家電企業為尋求突破，紛紛選擇降價策略。在中國這個高度重視性價比的市場，家電企業透過優化供應鏈降低成本，進而降低終端產品價格，試圖改變品牌在市場中的排名。

直到 2020 年後，家電企業在成本壓力下開始反思低價競爭的弊端，進入比拚技術和服務的階段。

但此時，「價低質優」已成為中國家電業的基本特徵，也是各品牌面臨的挑戰，薄利多銷的商業原則符合市場規律，但主要企業之間正面競爭風險龐大，於是紛紛選擇拓展海外市場，在勢力範圍之外開拓新天地，尋找新的成長機會。

除中國外，全球許多地區的家電市場仍有廣大發展空間。東南亞約有 6.9 億人口，家電市場尚處於普及階段，冰箱、洗衣機等大家電年增長率達 7%-9%，是當地核心需求類別。中東與拉丁美洲也是中國家電出海的重要市場，中東市場 2022-2024 年家電零售年複合成長率約 5.5%。

儘管這些地區文化背景與中國不同，但當地消費者對家電的需求有跡可循，例如中東地區因宗教習俗，齋戒月前後消費者有購買冰箱準備食品、節慶後購買家電作為禮物的習慣。

在全球貿易摩擦背景下，家電企業僅依賴中國供應鏈存在風險。先前特殊時期，一個 40 呎貨櫃從中國運往美國的運費從約 1500 美元飆升至超 2 萬美元，高昂的物流成本促使中國家電企業加快出海步伐。

海爾在全球佈局 143 個製造中心，在非洲為疫苗接種站提供太陽能疫苗冷藏箱，美的在全球擁有超過 40 個主要生產基地，海信在南非的工業園區不僅涵蓋非洲市場，還將產品銷往歐洲，TCL 為進軍北美在墨西哥建廠。

不過，品牌出海與單純的產品出口不同，只有擁有海外供應鏈並在當地市場擁有一定話語權才是真正的出海。

為服務全球市場，中國企業採用資本換時間的策略。海爾透過收購三洋電機白電業務，取得 1200 項專利及相關技術，彌補高附加價值產品研發弱點，也取得相關品牌在東南亞多國的使用權，協助開拓東南亞市場。收購通用電氣 GE 家電業務，使海爾獲得 4 個全球研發中心、超 1000 項專利以及智慧溫控、節能等領先技術，同時擁有 GE 家電在北美的品牌使用權和市場份額，成為北美市場重要參與者。

美的也透過一系列收購如小天鵝、東芝家電、德國庫卡等，實現實力快速壯大。收購東芝家電後，美的整合研發設計環節，借助中國高效供應鏈使東芝扭虧為盈，收購庫卡機器人則提升了產線柔性生產能力，開拓了 B 端業務。

然而，並非所有企業都能透過收購實現成功出海。一些中國大品牌以代工為主，利潤微薄且品牌知名度低。相較之下，重量級品白如海爾、美的在研發上投入龐大，海爾研發經費 107.4 億元，佔營收 3.8%，美的 162 億元，佔營收 4.4%。