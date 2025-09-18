鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-18 09:34

台股今 (18) 日早盤有美國 Fed 降息一碼且後續將降息兩次的訊息刺激，在 台積電 (2330-TW) 開盤跳空上漲攻高至 1275 元，大盤一度上漲 175 點，最高來到 25661.54 點逼近前高，權值股鴻海 (2317-TW) 及廣達也守穩，推升大盤早盤走強，預估全場成交值量爲 3700 億元，電子股早盤占大盤成交值逾 80%。

〈台股開盤〉美降息來了 台積電率電子股熱情高漲 漲175點逼近歷史高。(鉅亨網記者張欽發攝)

三大法人同步賣超共 114.34 億元。法人集中買超記憶體、面板個股，而外資則本月以來首度賣超台積電。

昨天在現貨貨市場部分，集中市場外資中止連 11 買，轉為賣超 57.34 億元，投信賣超 51.14 億元， 自營商賣超 5.86 億元；在期貨市場部分，今天外資交易口數淨額空單大增 3375 口 ，未平倉口數淨額增爲空單 18862 口。

資深證券分析師黃漢成指出，台灣的資金行情持續推升台股走高，將維持高檔震盪，今天早盤仍延續昨日以記憶體族群爲市場重心，加以 DDR5 報價大漲 4%，刺激市場對記憶體個股搶進。

台股集中市場 18 日早盤以 25543.17 點開出，最高 25661.54 點，最低爲開盤的點位 25543.17 點。早盤電子股指數上漲 0.79%，占大盤成交比重達 80%，金融類股指數上漲 0.09%，航運股指數上漲 0.25%。

在權值股方面，台積電高檔震盪，聯發科 (2454-TW) 上漲 15 元

今晨美股收盤數據方面， 隨著尾盤聯準會宣布降息一碼，鮑爾記者會上定調這次降息屬於「風險管理」後，三大指數震盪收黑，道瓊收紅超過 260 點。

今晨收盤的美股道瓊指數上漲 260.42 點，或 0.57%，收 46,018.32 點。那斯達克指數下跌 72.633 點，或 0.33%，收 22,261.326 點。 S&P 500 指數下跌 6.41 點，或 0.1%，收 6,600.35 點。 費城半導體指數下跌 19.01 點，或 0.31%，收 6,060.22 點。NYSE FANG+ 指數下跌 91.09 點，或 0.56%，收 16,119.58 點。

美股指標方面，今晨收盤輝達 (NVDA-US) 下跌 2.62%；台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.24%。

統一證券 (2855-TW) 指出，美國 Fed 如預期降息 1 碼且點陣圖透露全年總計降息 3 碼、英國版星際之門啟動 1.3 兆元投資計畫、航太暨國防展今日開展、Meta 將發表高價智慧眼鏡、國安基金不退場，眾利多因素有望帶動台股繼續挑戰創歷史新高記錄。