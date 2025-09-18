鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-18 18:31

美國聯準會宣布降息一碼，激勵台股今 (18) 日氣勢如虹，在台積電、鴻海等電子權值股帶動下，終場漲 331.11 點，收在最高點 25769.36 點，再創台股新高，成交量 4553.09 億元。外資今天回頭買超 121.54 億元，加碼鴻海 2.5 萬張，另外，土洋今天聯手敲進華邦電 3.5 萬張。

外資買超121億元加碼鴻海2.5萬張 土洋聯手敲進華邦電逾3萬張。(圖：shutterstock)

觀察三大法人今天籌碼動向，外資今天回頭買超 121.54 億元，自營商同站買方，買超 100.62 億元，投信則再度站賣方，賣超 54.59 億元，連 18 賣，三大法人合計買超 167.57 億元。

外資今天最青睞鴻海，大舉敲進鴻海 2.5 萬張，並同步買超台新新光金 2.3 萬張，華邦電 1.2 萬張，廣達 9554 張，聯電 7994 張，臻鼎 - KY 7585 張，旺宏 6689 張，威盛 6230 張，矽統 5417 張，京元電子 5387 張。

值得注意的是，台積電今天尾盤爆出 6537 張的成交量，且收盤價以 1285 元創高，但外資今天僅買超台積電 907 張。

外資賣超方面，減碼南亞 1.2 萬張，泰金寶 - DR 1.1 萬張，仁寶 1 萬張，精成科 9850 張，佳能 7947 張，華泰 6794 張，永豐金 6548 張，國泰金 6284 張，東元 5475 張，彰銀 5278 張。

投信今天同樣青睞華邦電，加碼華邦電 2.5 萬張最多。此外，也買超精成科 5350 張，南亞科 3752 張，其他如華南金、華泰、力成、國巨 *、興富發、南電以及統一也都進到投信買超前十名。