鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-10 14:30

‌



俄羅斯正加速推進對烏克蘭哈爾科夫州庫皮揚斯克市的攻勢，這座被稱為烏克蘭「第三首都」的戰略要地恐將於近期被「解放」，俄國媒體最新報導稱有望在未來 5 天內完成。

歐援助枯竭+美見死不救！烏克蘭「第三首都」快要失守 紅軍城更遭20倍俄軍圍攻（圖：Shutterstock）

俄媒《消息報》上周六 (8 日) 報導指出，俄軍「西部」部隊集群已控制庫皮揚斯克市奧斯科爾河渡口，包圍當地烏軍部隊。庫皮揚斯克位於奧斯科爾河畔，距離哈爾科夫 85 公里，是烏軍在哈爾科夫州東部的主要防禦據點，歷史上曾作為烏克蘭臨時政府所在地，戰略地位特殊。

‌



目前，俄軍正從三個方向發動攻擊，重點清剿烏軍殘部，烏克蘭媒體也報導稱俄軍 8 日對烏國電力和能源設施發動衝突以來最大規模打擊，導致烏國大部分地區停電，進一步加劇烏國民生與防禦壓力。

另據《塔斯社》報導，在頓內茨克方向，紅軍城 (烏克蘭稱波克羅夫斯克) 戰況同樣膠著。頓內茨克領導人顧問基馬科夫斯基表示，烏軍已失去從紅軍城包圍圈撤離的最後機會，僅能撤出小部分人員至季米特洛夫。

俄國軍事專家波波夫分析指出，紅軍城或比庫皮揚斯克更早被「解放」，因其包圍圈更小，俄軍正靠兵力優勢（部分區域的俄軍兵力為烏軍 20 倍）嚴密合圍，切斷烏軍退路並建立火力控制。

根據俄國防部上周四 (6 日) 戰報，俄軍在紅軍城一晝夜內控制 64 座建築，擊退烏方十餘次解圍進攻，烏守軍陷入「被包餃子」的絕境。

戰場失利的背後，是烏克蘭面臨的深層危機。烏國總統澤倫斯基正焦急等待美國支持，但川普的態度令其絕望。

上周五 (7 日)，川普在與匈牙利總理奧班會晤時表示，希望繼續與俄國總統普丁對話，雙方一致認為衝突「將在不久的將來結束」，關鍵在於基輔是否接受「就地停火」建議。此前俄國表態接受美方提議，但烏國總統澤倫斯基堅持「寸土不讓」，被川普視為「破壞和談」。

澤倫斯基的堅持則有苦衷。一旦妥協，等於承認烏國被佔領土「歸屬俄國」，難向國內交代，但現實則更殘酷，歐洲對烏軍援資源幾近枯竭，美國「見死不救」，若繼續硬撐可能失去的不僅是紅軍城和頓涅茨克，甚至更多領土。

有分析指出，若澤倫斯基早接受「以頓內茨克控制區換其他被佔領土」的提議，至少能減少損失，如今紅軍城告急，已無籌碼可談。

更致命的還有烏軍內部的動盪。烏克蘭媒體最新報導指出，烏軍總司令瑟爾斯基因「挪用軍事預算支付其父在俄醫療費用」遭腐敗指控，但這一反常舉動恐另有隱情。

專家則從瑟爾斯基跟澤倫斯機兩人分歧看出，認為後者為國內宣傳需要，堅持投入重兵死守紅軍城，瑟爾斯基則從軍事角度反對，認為這將重蹈巴赫穆特「絞肉機」覆轍，最終兩人激烈爭吵，如今紅軍城危機印證瑟爾斯基的判斷。