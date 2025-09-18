〈焦點股〉雙鴻Q3伺服器營收占比上看6成 股價衝897元創天價

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-18 12:15

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 第二季伺服器散熱相關產品營收比重已達 45%，受惠輝達 (NVDA-US)GB300 伺服器產品正式出貨，而雙鴻持續出貨水冷板，第三季營收占比上看 60%，激勵雙鴻今 (18) 日股價衝上 897 元，創歷史新天價。

雙鴻早盤以 839 元開高走高，盤中最高漲至 897 元，大漲逾半根停板，觸及漲停未鎖住，且創下歷史天價，截至 11 點 40 分，股價暫報 895 元，進逼漲停板，成交爆量超過 1.2 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，本周一 (15 日) 至周三 (17) 日合計買超 1314 張。

雙鴻第二季伺服器散熱相關營收比重為 45%，其中，水冷營收超越氣冷，水冷占 23%，氣冷則站 22%。隨著 9 月開始出貨 GB300 水冷板產品，推升營運表現，下半年展望樂觀，第三季伺服器散熱產品營收比重上看 60%，在水冷板帶動下，第四季伺服器散熱產品營收有望達 70%。