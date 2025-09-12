〈台股開盤〉漲逾300點 半導體、AI多頭氣盛 權值雙王整隊再攻歷史高點

市場看好聯準會下周 (9/19) 降息，美股三大指數 11 日再創高，台股今 (12) 日延續多頭氣勢，以 25349.7 點開出，上漲 133.99 點，在台積電、鴻海等電子權值股帶動，以及矽光子、記憶體族群走強下，漲逾 300 點，再度挑戰歷史高點。早盤估量 6158 億元，較前一日放大。