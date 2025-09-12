〈台股開盤〉漲逾300點 半導體、AI多頭氣盛 權值雙王整隊再攻歷史高點
鉅亨網記者吳承諦 台北
市場看好聯準會下周 (9/19) 降息，美股三大指數 11 日再創高，台股今 (12) 日延續多頭氣勢，以 25349.7 點開出，上漲 133.99 點，在台積電、鴻海等電子權值股帶動，以及矽光子、記憶體族群走強下，漲逾 300 點，再度挑戰歷史高點。早盤估量 6158 億元，較前一日放大。
電子權值股紛紛上攻，台積電 (2330-TW)(TSM-US 上漲 15 元，漲約 1%，來到 1255 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 5 元；鴻海 (2317-TW) 漲逾 1%，廣達 (2382-TW) 漲近 1%，日月光投控 (3711-TW)，聯電 (2303-TW) 也走紅。
AI 類股走強，矽光子部分，聯鈞 (3450-TW) 漲逾 8%，華星光 (4979-TW) 漲約 3%，聯亞 (3081-TW)；散熱部分，奇鋐 (3017-TW) 漲約 1%，雙鴻 (3324-TW) 漲近 1%；機殼部分，晟銘電 (3013-TW) 漲約 2%，迎廣 (6117-TW) 漲約 1%。
DDR4 產品價格上漲，記憶體族群持續走強，晶豪科 (3006-TW) 漲約 8%，旺宏 (2337-TW) 漲約 6%，鈺創 (5351-TW)、南亞科 (2408-TW) 均漲約 5%。
塑化類股走強，華夏 (1305-TW) 漲約 2%，聯成 (1313-TW)、台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW)、台塑 (13014-TW) 均漲約 1%。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤前要聞〉台股大怒神甩轎、擋熱錢台幣守32.3、國巨溢價20%收購茂達股權
- 外資買超330億元 狂買鴻海7萬張 連五天買台積電逾萬張
- 〈台股盤後〉台積電、鴻海高調唱雙簧 飆漲衝新高25541點後拉回僅漲23點
- 〈台股開盤〉漲逾300點 台積電天價1230元帶飛大盤續寫歷史高