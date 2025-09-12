search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈台股開盤〉漲逾300點 半導體、AI多頭氣盛 權值雙王整隊再攻歷史高點

鉅亨網記者吳承諦 台北


市場看好聯準會下周 (9/19) 降息，美股三大指數 11 日再創高，台股今 (12) 日延續多頭氣勢，以 25349.7 點開出，上漲 133.99 點，在台積電、鴻海等電子權值股帶動，以及矽光子、記憶體族群走強下，漲逾 300 點，再度挑戰歷史高點。早盤估量 6158 億元，較前一日放大。

cover image of news article
〈台股開盤〉漲逾300點 半導體、AI多頭氣盛 權值雙王整隊再攻歷史高點 。(圖：shutterstock)

電子權值股紛紛上攻，台積電 (2330-TW)(TSM-US 上漲 15 元，漲約 1%，來到 1255 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 5 元；鴻海 (2317-TW) 漲逾 1%，廣達 (2382-TW) 漲近 1%，日月光投控 (3711-TW)，聯電 (2303-TW) 也走紅。


AI 類股走強，矽光子部分，聯鈞 (3450-TW) 漲逾 8%，華星光 (4979-TW) 漲約 3%，聯亞 (3081-TW)；散熱部分，奇鋐 (3017-TW) 漲約 1%，雙鴻 (3324-TW) 漲近 1%；機殼部分，晟銘電 (3013-TW) 漲約 2%，迎廣 (6117-TW) 漲約 1%。

DDR4 產品價格上漲，記憶體族群持續走強，晶豪科 (3006-TW) 漲約 8%，旺宏 (2337-TW) 漲約 6%，鈺創 (5351-TW)、南亞科 (2408-TW) 均漲約 5%。

塑化類股走強，華夏 (1305-TW) 漲約 2%，聯成 (1313-TW)、台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW)、台塑 (13014-TW) 均漲約 1%。

文章標籤

台股開盤台積電鴻海矽光子記憶體TOP

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1255+1.21%
晟銘電125.5+1.21%
台化28.8+1.59%
聯成9.75+1.77%
華夏11.5+1.32%
南亞科58.6+3.72%
鈺創34.45+2.99%
旺宏23.3+4.48%
晶豪科62.6+5.21%
迎廣88+0.11%
雙鴻780+1.30%
聯發科1480+0.00%
奇鋐1055+2.93%
聯亞483+0.31%
華星光210+2.19%
聯鈞216+6.67%
聯電41.05+0.37%
日月光投控166-0.30%
廣達272.5+0.93%
鴻海217+1.17%
南亞38+1.60%

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量突破均線糾結

中強短弱
台化

88.46%

勝率

#營收創高股

偏強
台積電

47.22%

勝率

延伸閱讀



    Empty