〈台股開盤〉高檔整理跌逾百點 台積電稍息 塑化、碳化矽族群竄紅

市場靜待聯準會 FOMC 利率決議，觀望氣氛濃厚，台股今 (17) 日開低以 25543.91 點開出，下跌 85.73 點，儘管塑化、面板以及碳化矽族群走強，不過在台積電等電子權值股並無表現下，指數一路走低，跌近 150 點。早盤估量 4951 億元。