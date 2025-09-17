〈台股開盤〉高檔整理跌逾百點 台積電稍息 塑化、碳化矽族群竄紅
鉅亨網記者吳承諦 台北
市場靜待聯準會 FOMC 利率決議，觀望氣氛濃厚，台股今 (17) 日開低以 25543.91 點開出，下跌 85.73 點，儘管塑化、面板以及碳化矽族群走強，不過在台積電等電子權值股並無表現下，指數一路走低，跌近 150 點。早盤估量 4951 億元。
電子權值股多數熄火，台積電 (2330-TW)(TSM-US 下跌 20 元，跌近 1%，來到 1270 元；鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW) 均跌約 1%，聯電 (2303-TW) 漲近 1%，廣達 (2382-TW) 於平盤上方。
碳化矽族群持續走強，嘉晶 (3016-TW)、漢磊 (3707-TW)、茂矽 (2342-TW) 均亮紅燈，環球晶 (6488-TW) 漲近 4%。
烏克蘭攻擊俄國煉油廠，戰爭局勢再度升溫，塑化類股走強，恆大 (1325-TW) 漲約 4%，國喬特 (1312A-TW) 漲約 3%，南亞 (1303-TW)、亞聚 (1308-TW) 均漲約 2%。
TV 面板價格止跌回升，面板類股走強，友達 (2409-TW) 漲近 6%，彩晶 (6116-TW) 漲逾 5%，群創 (3481-TW) 漲約 4%。
