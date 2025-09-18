美國經濟領先指標亮紅燈！重型卡車銷量跌至四年新

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-18 05:06

根據《CNBC》周三 (17 日) 報導，美國重型卡車銷量跌至四年來新低，8 月年減超過 15%，經濟學家警告這項傳統經濟領先指標可能預示經濟衰退風險。

美國重型卡車銷量跌至四年來新低，經濟學家視為經濟衰退的重要警訊。(圖:Shutterstock)

經濟學家和投資人長期將聯結車等重型卡車 (總重量超過 14,000 磅) 在美國的銷量視為經濟領先指標，因為這些車輛對製造業和建築業至關重要。銷量上升代表工業活動成長，下滑則可能顯示經濟收縮，且歷史上往往出現在衰退之前。

RSM 首席經濟學家 Joe Brusuelas 警告：「政策制定者應該關注，始於 2023 年的重型卡車銷量下滑。」

歷史數據支持這項關聯性。金融海嘯期間，銷量從 2006 年高點暴跌超過 67% 至 2009 年中期。網路泡沫時代，銷量則從 1999 年底高峰跌約 50% 至 2002 年底。

不過經濟學家指出，這項指標預測衰退並非完全準確。隨著 AI 重塑勞動市場，當前銷量下滑可能反映經濟結構轉型。

Bespoke Investment Group 共同創辦人 Paul Hickey 表示：「疲軟確實反映製造業放緩，但整體經濟持續成長，顯示經濟正朝服務業和數位活動轉型。」

他認為這可能是美國經濟「從實體轉向數位」的徵象，成長動能從傳統工業轉向網路科技業。「銷量下跌通常是衰退指標，但這裡的關鍵詞是『通常』。」