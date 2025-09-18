美國經濟領先指標亮紅燈！重型卡車銷量跌至四年新
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》周三 (17 日) 報導，美國重型卡車銷量跌至四年來新低，8 月年減超過 15%，經濟學家警告這項傳統經濟領先指標可能預示經濟衰退風險。
經濟學家和投資人長期將聯結車等重型卡車 (總重量超過 14,000 磅) 在美國的銷量視為經濟領先指標，因為這些車輛對製造業和建築業至關重要。銷量上升代表工業活動成長，下滑則可能顯示經濟收縮，且歷史上往往出現在衰退之前。
RSM 首席經濟學家 Joe Brusuelas 警告：「政策制定者應該關注，始於 2023 年的重型卡車銷量下滑。」
歷史數據支持這項關聯性。金融海嘯期間，銷量從 2006 年高點暴跌超過 67% 至 2009 年中期。網路泡沫時代，銷量則從 1999 年底高峰跌約 50% 至 2002 年底。
不過經濟學家指出，這項指標預測衰退並非完全準確。隨著 AI 重塑勞動市場，當前銷量下滑可能反映經濟結構轉型。
Bespoke Investment Group 共同創辦人 Paul Hickey 表示：「疲軟確實反映製造業放緩，但整體經濟持續成長，顯示經濟正朝服務業和數位活動轉型。」
他認為這可能是美國經濟「從實體轉向數位」的徵象，成長動能從傳統工業轉向網路科技業。「銷量下跌通常是衰退指標，但這裡的關鍵詞是『通常』。」
值得注意的是，卡車銷量在疫情後曾強力反彈，因此今年的下跌勢必反映經濟基本面變化。究竟是短期放緩還是衰退前兆，答案即將揭曉。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Fed 7月、9月聲明比一比：措辭轉鴿！顯示經濟放緩、就業風險上升
- 今年真會衰退？巴倫：投資者參考的經濟指標得換一換
- 美8月工業生產僅溫和反彈 製造業仍受關稅拖累
- 川普施壓Fed削弱獨立性！專家：經濟恐迎高通膨＋失業潮
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告