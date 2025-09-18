福特德國再裁千人 歐洲員工總數砍18%

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-18 03:36

美國福特汽車公司 (F-US) 計劃在德國科隆廠進一步裁員 1,000 人，以削減成本應對歐洲電動車需求疲軟衝擊。加上先前宣布的裁員計劃，該公司在歐洲 2.8 萬員工將減少約 18%。

福特汽車德國科隆廠將進一步裁員1,000人，並從明年1月起調整為單班制生產。(圖:Shutterstock)

福特去年底提出重組計劃，原本就規劃到 2027 年在歐洲裁員約 4,000 人，其中將影響德國約 2,900 個、英國約 800 個職缺。周二公布的科隆廠千人裁員計劃則是在原有裁員之外。

歐洲電動車滲透率不如預期

福特先前警告，電動車轉型對汽車市場造成巨大衝擊，尤其在歐洲，製造商面臨激烈競爭和經濟不利因素。該公司周二表示，歐洲不斷變化的二氧化碳法規，加上充電基礎設施投資不足和缺乏購車激勵措施，導致消費者猶豫不決。

福特斥資 20 億美元將科隆工廠改造為高科技生產設施，生產新一代電動乘用車。2023 年升級工廠開業時，福特表示根據行業預期，歐洲新車登記中 35% 將是電動車，但現在預估到 2025 年底僅有 20%。

鑑於歐洲電動乘用車需求仍遠低於行業預測，福特表示將從明年 1 月起將科隆工廠生產調整為單班制。並在聲明中表示：「福特正根據市場需求不斷評估產量，並調整生產計劃。」

德國工廠爆百年來首度罷工

為抗議裁員，科隆廠今年 5 月爆發建廠近百年來首次罷工。7 月時，德國金屬工業工會與福特管理層達成折中協議，包含離職補償條款。