台灣找到AI經濟新動能 吳誠文：也會尋求內需產業平衡發展

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-18 00:05

近期南韓官方預期今 (2025) 年人均 GDP 將被台灣超越，主因為台灣找到 AI 新經濟動能，但有學者指出，人均 GDP 雖象徵台灣經濟躍進，但仍需解決產業間發展不均。對此國科會主委吳誠文今 (17) 日表示，對產業發展不均衡，政府將尋求更多面向的內需產業，以鏈結國內外的市場平衡發展。

國科會主委吳誠文。(鉅亨網資料照)

據該分析指出，近年因台灣找到 AI 新經濟動能、對 AI 技術支援的領先技術，以及人才競爭力上，可能是台灣今年人均國內生產毛額 (GDP) 有望超前韓國的最大關鍵。但國內有學者提醒，GDP 雖象徵台灣經濟躍進，但執政者應思考協助分配，解決台灣產業間發展不均衡的問題。

對此，吳誠文表示，對於產業發展不均，總統賴清德有指示，一定要均衡台灣產業，未來行政院各部會包含數發部、農業部、交通部及國科會，也會協助不同的產業，讓我國產業發展均衡，未來有更加良善的發展。

吳誠文舉例，包括行政院編列明 (2026) 年度預算時，也考量增加內需產業的未來發展，例如國防預算增加，不僅是向美國購買武器強化國防預算，也希望促進台灣的國防產業及科技，也帶動國防產業的發展。此外，衛福部再促進國民健康的同時，也期待醫材、生技及雲端 AI 產業發展，讓各行各業不僅對接國內，更要鏈結國外產業。