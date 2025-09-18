search icon



台灣找到AI經濟新動能 吳誠文：也會尋求內需產業平衡發展

鉅亨網記者黃皓宸 台北


近期南韓官方預期今 (2025) 年人均 GDP 將被台灣超越，主因為台灣找到 AI 新經濟動能，但有學者指出，人均 GDP 雖象徵台灣經濟躍進，但仍需解決產業間發展不均。對此國科會主委吳誠文今 (17) 日表示，對產業發展不均衡，政府將尋求更多面向的內需產業，以鏈結國內外的市場平衡發展。

cover image of news article
國科會主委吳誠文。(鉅亨網資料照)

據該分析指出，近年因台灣找到 AI 新經濟動能、對 AI 技術支援的領先技術，以及人才競爭力上，可能是台灣今年人均國內生產毛額 (GDP) 有望超前韓國的最大關鍵。但國內有學者提醒，GDP 雖象徵台灣經濟躍進，但執政者應思考協助分配，解決台灣產業間發展不均衡的問題。


對此，吳誠文表示，對於產業發展不均，總統賴清德有指示，一定要均衡台灣產業，未來行政院各部會包含數發部、農業部、交通部及國科會，也會協助不同的產業，讓我國產業發展均衡，未來有更加良善的發展。

吳誠文舉例，包括行政院編列明 (2026) 年度預算時，也考量增加內需產業的未來發展，例如國防預算增加，不僅是向美國購買武器強化國防預算，也希望促進台灣的國防產業及科技，也帶動國防產業的發展。此外，衛福部再促進國民健康的同時，也期待醫材、生技及雲端 AI 產業發展，讓各行各業不僅對接國內，更要鏈結國外產業。

吳誠文說，韓國不用因被台灣超越而灰心喪志，也期待未來韓國與台灣一樣堅強，共同成為民主供應鏈的重要夥伴。

