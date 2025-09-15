〈國泰金看經濟〉台灣今年人均GDP將超車韓國 學者點出2隱憂

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-15 19:56

韓國媒體報導，2025 年韓國人均 GDP 預估將落後台灣，為 22 年來首次「被超車」。國泰金 (2882-TW) 今 (15) 日舉行第 3 季「經濟氣候暨金融情勢」發表會，學者指出，這是國際對於台灣經濟表現的肯定，不過，這也凸顯二大隱憂，分別為人口負成長與產業高度集中，仍可能帶來中長期的風險。

中央大學經濟系教授徐之強

根據估算，2025 年台灣人均 GDP 約 38066 美元，韓國則約 37430 美元，台灣首次超越韓國。台灣 8 月出口額達 584.9 億美元，創歷年單月新高，年增 34.1%。

中央大學經濟系教授徐之強指出，人均 GDP 超車韓國反映政府與產業共同努力，科技與 AI 產業帶動全球需求。不過，台灣少子化問題日益嚴峻，近期持續出現負成長，若人口持續縮減，即使 GDP 不增加，人均 GDP 也可能自然上升，掩蓋了內需與勞動力結構不足的問題。

徐之強並點出產業過度集中的風險，台灣出口高度依賴半導體及高科技產業，若 AI 投資過剩或全球需求放緩，集中度過高可能成為經濟脆弱點。他強調，「台積電確實很重要，但不能只有台積電。」金管會主委彭金隆也說要打造台灣成為亞洲資產管理中心，產業必須均衡發展才行。

市場高度預期聯準會本周 FOMC 會議啟動降息循環，關於匯市影響情形，徐之強認為，若美國降息，新台幣可能走升，此外，還有兩股力道會推升台幣，首先是台灣 7、8 月出口表現亮眼，廠商手握大量美元，需要定時拋匯支應國內營運；其次是台股近期屢創新高，外資匯入也是推升台幣走揚的一大來源。不過，匯率走勢很難說，需同時看主要亞幣對美元的升貶幅，考量因素很多。

國泰金投資長程淑芬表示，台灣明年經濟成長率如果能穩守在 2% 以上，其實是相當健康的表現，以今年來看，2025 年的出口比原先預期更為暢旺，也帶動了整體經濟動能。因此，對於明年股市展望，不必過度擔心，目前台股本益比約 16 倍，企業獲利預估明年可達 10% 左右，整體來說，台股既不特別便宜，也沒有到過於昂貴的程度。

展望 2026 年，程淑芬說，如果手中持有的投資偏向題材股或炒作型公司，建議要仔細檢視其利多能否在明年實現，若公司具備紮實的基本面，例如核心技術、核心服務能力，或是與高科技、永續轉型相關的結構性成長，仍有機會吸引價值型投資人的買盤，股價表現也有望持續受到支持。

外界也關注台灣不動產信用管制議題，徐之強指出，央行此前祭出第七波信用管制，主要因去年銀行放款過度集中於土建融，與銀行法第 72-2 條規定有所衝突。觀察目前情況，銀行土建融放款比率已有下降，房價上漲幅度也受到抑制，如果明年房價不再進一步上漲，且銀行土建融放款維持合理水準，央行可能將調整總體審慎政策，並將焦點轉向其他考量。