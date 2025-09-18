鉅亨網編譯段智恆 2025-09-18 00:00

根據外媒周三 (17 日) 報導，阿拉比卡咖啡期貨價格近六周來大幅飆升，本周一更衝上每磅 4.21 美元的水準，創下 2 月以來新高。投資人密切留意巴西及其他主要產區供應吃緊與天候不穩，再加上即將到來的收成存在不確定性，引發市場強烈空頭回補行情，累計自 8 月初以來漲幅已逼近五成。

阿拉比卡咖啡期貨飆近七個月高點！分析師示警天候風險(圖：REUTERS/TPG)

阿拉比卡咖啡期貨飆近七個月高點！分析師示警天候風險。(圖：ZeroHedge)

‌



丹麥籍獨立咖啡市場記者、《SpillingTheBean》創辦人瓦倫格倫（Maja Wallengren）早在 8 月中即警告，巴西整個 Cerrado Mineiro 與南米納斯部分地區遭遇「霜害」，恐對 2026 年收成造成「致命打擊」。她近日更進一步指出，阿拉比卡與羅布斯塔主要產國接連出現天災，造成極端情況，直言「全球產量直到 2030 年前完全不可能恢復，事實上全世界的咖啡正在耗盡」。

不過，部分分析師認為市場的恐慌情緒被放大。顧問公司 J. Ganes Consulting 總裁蓋恩斯 (Judy Ganes) 接受《彭博》採訪時表示，巴西天氣雖然偏乾，但並非異常，市場「處於焦慮狀態」，是因為不同氣候疑慮可能影響豆子大小。她強調，期貨價格的急漲更多是金融操作與關稅因素推動，而非基本面。

美國農業部 (USDA) 最新報告預測，2025-26 年度全球咖啡產量將達到 1.787 億袋。然而，天氣風險仍牽動分析師情緒。蓋恩斯表示，除非未來巴西 2026-27 作物的開花階段出現重大問題，否則咖啡產量仍可能維持在不錯的水準。她補充，即便發生幾次冷空氣侵襲，也可能最終仍收成可觀。她直言：「在我看來，這波行情主要是金融面驅動，並受到關稅影響。」