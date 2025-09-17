台股不算貴！瑞銀估明年台股營收成長16% 央行明年可望降息的3大原因

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-17 19:55

‌



台股近來不斷挑戰新高，大盤指數並因投資人「恐高」情緒而不定時出現回檔，瑞銀台灣策略師暨非科技產業分析師陳汶瑾今 (17) 日指出，台股估值並未過度膨脹，預期 2026 年台股的營收成長率可達 16%。她預估 Fed 今年在 9 月、10 月及 12 月共降息三至四次，台灣央行也會在明年降息，主要來自三大因素，且降息對台股是項利多。

瑞銀研究團隊：瑞銀證券台灣區研究部主管艾藍迪（左二）、瑞銀證券全球金融市場營業部總經理宋鼎文（右二）。（鉅亨網記者張韶雯攝）

台股大盤目前本益比約為 18 倍，與過去 28 年的平均值相比，略高出一個標準差。雖然這可能讓人覺得台股估值偏高，但考量到台灣大型權值股的營收成長帶動整體市場上揚，她認為台股估值並未過度膨脹。此外，陳汶瑾樂觀預期 2026 年台股的營收成長率可達 16%，與過去 28 年的平均水準相當。

在資金面部分，她預期美國聯準會（Fed）今年將降息三到四次，可能在 9 月、10 月及 12 月陸續實施。台灣央行預計也會在明年降息，整體市場資金將維持寬鬆，對台股而言是正面利多。

陳汶瑾分析，台灣央行明年有機會降息，主要基於以下三大原因，首先是觀察全球主要央行降息趨勢：美國聯準會（Fed）預計將在 2025 年 9 月、10 月及 12 月降息。由於美國是全球經濟的火車頭，其貨幣政策走向對各國央行有顯著影響。當 Fed 進入降息循環，台灣央行跟進調整利率的可能性也隨之提高，以避免台幣過度升值而影響出口競爭力。

其次是預期台灣經濟成長率維持穩健，陳汶瑾預估 2026 年台股的營收成長率約為 16%，與過去 28 年的平均值相當。穩定的經濟成長，為台灣央行提供了降息的空間，在不影響經濟基本面的情況下，藉由寬鬆貨幣政策進一步刺激投資與消費。

第三則是資金面寬鬆，在全球主要央行降息的背景下，市場資金將會變得更加寬鬆。陳汶瑾看好這股資金活水流入有利於股市，而央行的降息決策則能進一步強化這一趨勢，為台股創造更正面的投資環境。

在產業方面，陳汶瑾看好消費性產業中，紡織業的成長潛力。她解釋，儘管美國服飾銷售近一年來成長約 4%，表現強勁，但品牌商因關稅問題而採購保守。隨著近期「返校季」銷售表現亮眼，她預期接下來將出現一波「補庫存」需求，甚至有急單湧現。