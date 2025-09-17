鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-17 18:33

財政部次長兼國安基金操盤手阮清華今（17）日於台酒參訪行程接受媒體聯訪，針對台股大盤屢創新高，國安基金何時退場等議題做出回應。阮清華表示，台股大盤創下超過 25,000 點的歷史新高，顯示基本面表現穩健，然而考量到台美關稅協定尚未正式簽署，其簽署結果與市場反應仍存在不確定性，因此目前尚難斷定國安基金的退場時機。

台股漲破25000點 阮清華鬆口：國安基金已賺錢 退場時機看「這件事」。(鉅亨網資料照)

阮清華指出，他個人當然希望國安基金能盡早功成身退，但仍需審慎評估市場未來可能的變數，以確保股市能持續穩定。他強調，國安基金進場是為了穩定市場信心，當前台股基本面表現良好，經濟成長率預估為 4.45%，甚至可能再度上修，人均 GDP 也已超越韓國，顯示台灣經濟強勁。他以樂觀態度看待今年經濟表現，並認為如果台美關稅協定能順利簽署，將對台灣經濟產生正向影響。

至於國安基金退場的討論，阮清華透露，若台美關稅協定簽署結果正面，且市場反應良好，國安基金管理委員會在 10 月份的例行會議中，將會把退場議題納入討論。不過，他強調這仍是假設性的議題，目前尚無法給出確切答案。