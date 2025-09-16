〈ETF成分股調整〉5檔台股ETF指數定審 00934、009802大換血

臺灣指數公司今 (16) 日公布 5 檔台股 ETF 追蹤指數成分股定審結果，其中，00919、00929 兩檔人氣 ETF 均未調整，中信成長高股息 ETF ( 00934-TW ) 異動 16 檔、富邦旗艦 50 ETF( 009802-TW ) 異動 24 檔，新光臺灣半導體 30 ETF( 00904-TW ) 則調整 2 檔成分股，將於 9 月 17 日起正式生效。

整體來看，00934 此次換股有調降電子股比重，包括 IC 設計、通路、光學等多檔個股被刪除，而非電族群比重增加，新增成分股涵蓋食品、汽車、建築、航運、電信等，顯示調整方向在於降低電子產業波動風險，提高配置的均衡性，例如統一、台灣大、遠傳、華南金、中信金，都是高股息、穩定配息的產業龍頭，有助於 ETF 的現金殖利率與防禦性質。