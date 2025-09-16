〈ETF成分股調整〉5檔台股ETF指數定審 00934、009802大換血
鉅亨網記者陳于晴 台北
臺灣指數公司今 (16) 日公布 5 檔台股 ETF 追蹤指數成分股定審結果，其中，00919、00929 兩檔人氣 ETF 均未調整，中信成長高股息 ETF (00934-TW) 異動 16 檔、富邦旗艦 50 ETF(009802-TW) 異動 24 檔，新光臺灣半導體 30 ETF(00904-TW) 則調整 2 檔成分股，將於 9 月 17 日起正式生效。
新光臺灣半導體 30 ETF(00904-TW) 部分，本次新增景碩 (3189-TW)、穎崴 (6515-TW) 兩檔股票，刪除智原 (3035-TW)、頎邦 (6147-TW)。
中信成長高股息 ETF (00934-TW) 本次換股 16 進 16 出，新增名單包括統一 (1216-TW)、東陽 (1319-TW)、三陽工業 (2206-TW)、興富發 (2542-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、華南金 (2880-TW)、中信金 (2891-TW)、神基 (3005-TW)、文曄 (3036-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW)、世界 (5347-TW)、旭隼 (6409-TW)、豐泰 (9910-TW)、中保科 (9917-TW)、裕融 (9941-TW)；剔除名單包含聯強 (2347-TW)、群光 (2385-TW)、漢唐 (2404-TW)、義隆 (2458-TW)、大立光 (3008-TW)、健鼎 (3044-TW)、順達 (3211-TW)、永信建 (5508-TW)、聖暉 *(5536-TW)、全家 (5903-TW)、寶雅 (5904-TW)、頎邦 (6147-TW)、群電 (6412-TW)、緯穎 (6669-TW)、洋基工程 (6691-TW)、至上 (8112-TW)。
整體來看，00934 此次換股有調降電子股比重，包括 IC 設計、通路、光學等多檔個股被刪除，而非電族群比重增加，新增成分股涵蓋食品、汽車、建築、航運、電信等，顯示調整方向在於降低電子產業波動風險，提高配置的均衡性，例如統一、台灣大、遠傳、華南金、中信金，都是高股息、穩定配息的產業龍頭，有助於 ETF 的現金殖利率與防禦性質。
富邦旗艦 50 ETF(009802-TW) 此次換股 24 進、24 出。新增成分股包括聚陽 (1477-TW)、士電 (1503-TW)、中砂 (1560-TW)、光寶科 (2301-TW)、鴻海 (2317-TW)、智邦 (2345-TW)、技嘉 (2376-TW)、友達 (2409-TW)、創見 (2451-TW)、裕民 (2606-TW)、台新新光金 (2887-TW)、國票金 (2889-TW)、嘉澤 (3533-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、新普 (6121-TW)、亞翔 (6139-TW)、瑞儀 (6176-TW)、啟碁 (6285-TW)、環球晶 (6488-TW)、達發 (6526-TW)、洋基工程 (6691-TW)、采鈺 (6789-TW)、元太 (8069-TW)、裕融 (9941-TW)；刪除名單則有亞泥 (1102-TW)、大成 (1210-TW)、南亞 (1303-TW)、東元 (1504-TW)、美時 (1795-TW)、聯電 (2303-TW)、仁寶 (2324-TW)、國巨 *(2327-TW)、華碩 (2357-TW)、義隆 (2458-TW)、可成 (2474-TW)、長榮 (2603-TW)、凱基金 (2883-TW)、文曄 (3036-TW)、穩懋 (3105-TW)、緯創 (3231-TW)、家登 (3680-TW)、台燿 (6274-TW)、台塑化 (6505-TW)、愛普 *(6531-TW)、復盛應用 (6670-TW)、南電 (8046-TW)、美利達 (9914-TW)、宏全 (9939-TW)。
