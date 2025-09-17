大研生醫以220.5元創上市來收盤新高 擬縮減股票面額爲1元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-17 18:47

大研生醫 (7780-TW) 在 9 日以每股 158 元上市掛牌交易後，今 (17) 日收盤高掛漲停價 220.5 元，爲掛牌上市以來收盤新高，今天並由董事會決議變更股票面額由 10 元變更爲 1 元，董事會並將於 11 月 6 日召開股東臨時會討論此一議案。

大研生醫董事長張家銘。(鉅亨網記者張欽發攝)

大研生醫目前股本 8.1 億元，原股票面每股 10 元，發行股數爲 8100 萬 2417 股，如獲股東會通過變更股票面爲每股 1 元，發行股數則將變更爲 8 億 10,02 萬 4170 股。

大研生醫董事長張家銘指出，第四季大研生醫將有首度跨界的皮膚保養品推出，同時，由過往的業績表現來看，大研生醫第四季的營收可望抵行為上前三季的總和，對 2025 全年業績並不看淡。

張家銘並指出，大研生醫於 2026 年的營運重點在日本，以至於透過日本對東南亞市等國包括印尼、馬來西亞、越南的進一步開拓市場開拓，以透過日本三大製葯業代工廠生產產品，除在日本銷售之外，並利用日本銷往東南亞國家產品零關稅的優勢，克服東南亞國家對台灣保健食品課徵高達 30% 關稅的劣勢。

大研生醫在日本預計將主推魚油、益生菌、膠原蛋白、好睡眠芝麻 GABA 膠囊等重點產品。

大研生醫 2025 年上半年營收 7.9 億元，毛利率 65.41%，年增 4.35 個百分點，稅後純益達 1.43 億元，年增 40.98 倍，創同期歷史新高，每股純益 2.4 元；大研生醫 2025 年第二季營收 4.55 億元，毛利率 64.52%，季減 2.1 個百分點，稅後純益 3880 萬元，每股純益 0.65 元。

同時，大研生醫 2025 年 8 月營收為 1.497 億元，月減 1.54%，年增 43.13%，1-8 月營收爲 10.86 億元，年增 52.24%。