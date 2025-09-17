鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-17 16:54

‌



聯準會可望重啟降息循環，摩根資產管理環球市場策略師林雅慧指出，預估今年降息 3 碼，並在 2026 年再降 3 至 4 碼，將基準利率帶回中性水準，歷史經驗顯示，在類似的預防性降息週期中，美股長期表現看好，明年仍有望實現 10% 以上的漲幅，且特別有利科技股。此外，AI 人工智慧的浪潮不僅是美股上漲的關鍵，也成為驅動近期台股強勢表現的主力。

押注降息「3+3」！摩根林雅慧：降息驅動美股明年10%漲幅 AI助攻台股續創新高。（圖: shutterstock)

聯準會的降息決策來自於美國勞動市場的明顯放緩。林雅慧分析，實體經濟就業狀況惡化，加上 AI 發展對就業市場帶來的負面影響，促使聯準會官員改變立場。此外，資金高度集中於科技產業，導致其他產業獲利能力相對低迷，也讓聯準會必須有所應對。摩根投信預計，這波降息循環將在今年 9 月、10 月及 12 月啟動，並在明年持續進行，最終將基準利率調降至 3% 左右的中性水位。

‌



回顧歷史，降息週期的啟動對美股而言是個正面信號。林雅慧表示，自 1980 年代以來，聯準會 5 次在暫停後重啟降息的案例中，美股在未來一年內平均漲幅可達 12% 至 15%。短期內投資人可能因為降息預期兌現而有「利多出盡」的賣壓，但這類波動正是逢低進場的好機會。策略師樂觀預估，2026 年美股仍有機會維持 10% 以上的漲幅，顯示長線多頭格局穩固。

降息環境對科技股而言更是重大利多。林雅慧解釋，當利率下降，成長型產業的估值會重新被市場評級，獲得更高的評價。自今年 8 月全球央行年會後，聯準會釋出鴿派訊號，加上科技企業強勁的財報和資本支出上調，都為科技股上漲提供強大動能。雖然市場已開始討論「泡沫化」的可能性，但林雅慧認為，這波科技股的上漲有獲利作為堅實支撐，其年增率（超過 20%）遠高於整體指數，顯示當前情況更像是「正在形成泡沫的過程」，而非泡沫的破裂。

這股 AI 浪潮也強勢推升台股，林雅慧指出，近期台股表現亮眼，主要歸功於 AI 產業的蓬勃發展及外資回流。台灣在 AI 基礎建設供應鏈中扮演關鍵角色，讓台股成為這波科技多頭行情的受惠者，整體多頭趨勢有望延續至明年。然而，她也提醒投資人應留意台股的潛在風險。首先，短線市場可能因估值偏高而存在過熱現象。再者，台灣產業面臨兩極化挑戰，傳統製造業在沒有 AI 轉型的情況下經營將更為艱辛。

除了 AI 浪潮，市場也關注電價與薪資調整對台股的影響。林雅慧強調，這兩項因素雖會影響個別企業的營運成本，尤其對於用電量大或薪資成本佔比高的企業衝擊較大，但它們並非左右大盤走勢的決定性因素。她進一步指出，薪資調整將加劇產業兩極化的現象，沒有投入 AI 轉型的傳統製造業將面臨更大的成本壓力。