鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估上修至14元，預估目標價為267元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2025年EPS預估：中位數由13.7元上修至14元，其中最高估值15.21元，最低估值12.9元，預估目標價為267元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|15.21(15.21)
|18.3
|21.02
|最低值
|12.9(12.9)
|12.28
|13.99
|平均值
|13.91(13.87)
|14.94
|16.87
|中位數
|14(13.7)
|15.06
|17.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35,509,700
|39,432,000
|43,231,000
|最低值
|33,683,700
|32,827,960
|35,417,080
|平均值
|34,676,630
|35,761,990
|38,715,320
|中位數
|34,720,000
|35,793,000
|38,548,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|16.68
|16.5
|14.53
|11.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|35,523,576
|32,458,726
|32,082,917
|28,930,505
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
