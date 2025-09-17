鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估上修至14元，預估目標價為267元

search icon



Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估上修至14元，預估目標價為267元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2025年EPS預估：中位數由13.7元上修至14元，其中最高估值15.21元，最低估值12.9元，預估目標價為267元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值15.21(15.21)18.321.02
最低值12.9(12.9)12.2813.99
平均值13.91(13.87)14.9416.87
中位數14(13.7)15.0617.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值35,509,70039,432,00043,231,000
最低值33,683,70032,827,96035,417,080
平均值34,676,63035,761,99038,715,320
中位數34,720,00035,793,00038,548,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS16.6816.514.5311.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		35,523,57632,458,72632,082,91728,930,505

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

