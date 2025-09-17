〈航太國防展〉神盾衛星宣布加入Viasat ELEVATE 搶衛星物聯網商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-17 16:04

神盾 (6462-TW) 旗下神盾衛星 (Creative5 Inc.) 將於 2025 台北國際航太暨國防工業展 (TADTE 2025) 展示 HESTIA 衛星物聯網終端與 CERESHUB 雲端服務，今 (17) 日並宣布正式加入 Viasat ELEVATE 全球合作夥伴生態平台，攜手推動新世代衛星物聯網解決方案的全球落地。

無人機示意圖。

神盾衛星指出，HESTIA 為符合 3GPP NTN(非地面網路) 標準的直連衛星終端，具備小型化、低功耗與開放式架構，可在無地面網路或電磁干擾環境下，維持安全穩定的物聯網通訊，為航太與國防應用帶來突破性優勢。

HESTIA 應用場景廣泛，包括國防場域、海事安全，戰術通訊等，其中，國防安全藉由前線 NTN 節點監測環境與敵情並即時回傳，強化戰場預警，並支援 UAV/USV 的超視距控制，提升遠端作戰與協同能力。

在海事安全方面則結合 LoRaWAN 救生背心與智慧浮標，自動發送遇險訊號並連動無人船艇，保障艦隊安全。戰術通訊可透過 BLE Mesh 與衛星中繼，即使在偏遠或受干擾環境下，仍能維持低頻寬安全通訊，支援部隊協同。

神盾衛星看好，全球物聯網市場快速成長，帶動衛星物聯網需求加速上升。2024 年衛星物聯網終端連接數已達 750 萬個，並預期持續增長；低軌衛星與混合網路降低延遲與成本、提升覆蓋率 3GPP NTN/5G NTN 標準化、邊緣運算與 AI 的導入，以及微型衛星的擴張，正共同推動衛星物聯網規模化發展，各國政策與歐盟 IRIS² 計畫更進一步帶動市場成長。

HESTIA 結合 LoRaWAN、BLE Mesh、DECT NR+ 等多元地面通訊方式，實現隨插即用的混合網路連線，適用於無人載具，並支援 UAV、USV 與 UGV 的超視距控制、任務協同與遠端監測。

此外，HESTIA 也可應用於智慧能源，如遠端電網與再生能源場域的即時監控，農田、作物與畜牧監測，提升效率與永續管理，且物流與供應鏈、公共設施管理也都是應用範圍。

神盾衛星宣布已加入 Viasat ELEVATE 全球合作夥伴生態系平台，該平台匯聚國際衛星營運商、技術供應商與創新應用開發商，致力於推動衛星物聯網解決方案的全球擴展。

神盾衛星看好，透過與 Viasat、Skylo 等國際服務商合作，神盾衛星能夠接軌國際市場資源，並強化產品技術背書。公司旗下核心產品 HESTIA 衛星物聯網終端已獲得 SKYLO、FCC、CE 等國際認證，可提供符合 3GPP NTN 標準的混合連網解決方案，不僅確保跨國部署的合規性與可靠度，更為農業、環境監測與國防等多元領域的推廣落地奠定基礎。

神盾衛星執行長陳明宗表示，公司願景是連結全球未被連結的角落。透過 HESTIA 與 CERESHUB，我們為國防單位提供高韌性、可快速部署的戰術通訊與偵察能力，同時也能在森林、海洋、農田與能源設施等無網路場域，確保可靠、安全、低功耗的物聯網連線，實現真正的全球即時連結。