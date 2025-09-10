〈航太國防展〉航太暨國防展9/18登場 匯聚全球前四大軍事承包商

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-10 15:59

由貿協主辦的 2025 年「台北國際航太暨國防工業展」(TADTE) 將於下周 9 月 18-20 日在南港展覽 1 館開展。貿協今 (10) 表示，此次展會吸引來自美、德、法、日、韓等 15 國參展商齊聚，展現國際航太與國防產業的高度參與，其中美國館匯聚如: Lockheed Martin(洛克希德 · 馬丁) 等全球前四大軍事承包商參展，已吸引超過 60 國買主預先登記參觀。

航太國防展9/18登場，再度匯聚國內外指標廠商與專業買主參展。(圖:貿協提供)

貿協表示，這場亞太地區關鍵的國防航太交流盛會，將透過國際論壇、產品發表、採購洽談與無人載具實測等活動，成為全球產業鏈的焦點舞台，此屆吸引來自 15 國廠商，其中捷克、美國、德國與波蘭館將以國家館形式亮相，聚焦先進防衛系統、無人載具應用與航太關鍵技術。

其中美國館匯聚全球前四大軍事承包商洛克希德 · 馬丁、RTX(雷神技術)，並有 GE Aerospace、Shield AI、DTC 等指標企業，展出航電設備、精密武器、AI 無人載具與後勤裝備等，展現美國在國防航太的最新研發成果。

貿協表示，本屆展覽將展出我國具前瞻性的國防航太成果，「海鯤號」潛艦由台船 (2208-TW) 設計建造的，首度在展會中亮相。「福衛八號」(FS-8A) 是台灣首個自製光學遙測衛星星系，預計 10 月搭乘 SpaceX 獵鷹九號升空，觀展者可於「Taiwan Space 台灣太空形象館」搶先一窺最新研發進展。